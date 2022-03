"Wir wollen Spieler sehen, die wir nicht so gut kennen. Wenn wir das jetzt nicht tun, wann dann?“ , stellte sich der Bundestrainer am Freitag in der digitalen Pressekonferenz selbst eine rhetorische Frage für die Länderspiele gegen Israel in Sinsheim (26.03.2022) und gegen die Niederlande (29.03.2022).

Robin Koch profitiert vom Ausfall von Niklas Süle

Denn im 26-köpfigen Aufgebot zum Auftakt des WM-Jahres tauchen durchaus überraschende Namen auf. Der Bundestrainer will in diesen Testspielen "einen Mix aus Ausprobieren und Einspielen finden". Wieder dabei sind Robin Koch (Leeds United) und Julian Weigl (Benfica Lissabon), die ihre letzten Einladungen noch in der Ära unter Joachim Löw erhalten hatten, nun bekommen der 25-jährige Koch und der ein Jahr ältere Weigl auch noch mal eine Chance unter Flick.

Der eine (Koch) profitiert davon, dass Stammverteidiger Niklas Süle wegen eines Muskelfaserrisses ausfällt, der andere (Weigl) soll sich auf der Position als Sechser zeigen. Flick sucht nämlich eine Art Joshua-Kimmich-Backup, " wir haben uns Gedanken gemacht, wer könnte Stabilisator sein, wer bietet Absicherung. " Und der frühere Dortmunder zeige beim gerade ins Champions-League-Viertelfinale eingezogenen Spitzenklub aus Portugal, "dass er gut organisieren kann, dass er gut coacht - das brauchen wir."

Auch Anton stach hat es dem Bundestrainer angetan

Der nächste Kandidat auf dieser Schaltstelle ist der U21-Europameister Anton Stach. Den Stammsechser des FSV Mainz 05 hat Flick am vergangenen Mittwoch (16.03.2022) im Nachholspiel gegen Borussia Dortmund (0:1) beobachtet. " Wir wollen sehen, was für ein Potenzial er uns anbietet. Er hat gute Qualitäten, die er einbringt" , lobte der DFB-Chef den 23-Jährigen Allrounder aus der sportbegeisterten Stach-Familie.

Interessant in diesem Zusammenhang, wen der Bundestrainer derzeit nicht nominiert: Mats Hummels fällt wegen einer Covid-Infektion aus, bei Marco Reus kam die Krankheit dazwischen, sonst wäre wenigstens der Kapitän von Borussia Dortmund dabei gewesen, versicherte Flick, doch für alle anderen Spieler des Tabellenzweiten, ob nun Emre Can, Mo Dahoud oder Julian Brandt reicht es derzeit nicht, während der bei Paris St. Gemain über Teilzeiteinsätze nicht hinauskommende Julian Draxler dabei ist. Flick tröstete die nicht berücksichtigte BVB-Gruppe mit warmen Worten: "Das hat nichts damit zu tun, dass die Qualität nicht da. Sie sind weiter im Blickfeld." Sie müssen sich aber steigern, wollen sie für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) ein Thema werden.

Viel weiter oben in der Hierarchie stehen mittlerweile Newcomer wie David Raum oder Nico Schlotterbeck von den Überraschungsmannschaften TSG Hoffenheim bzw. SC Freiburg, wobei Flick dem blonden Aufsteiger Schlotterbeck sogleich das DFB-Debüt versprach: "Er wird sein erstes Länderspiel machen, hat aber noch Potenzial nach oben. Da muss noch eine Entwicklung stattfinden." Selbiges gilt für etliche Akteure im Aufgebot, in dem erwartungsgemäß auch Leon Goretzka (FC Bayern) oder Robin Gosens (Inter Mailand) nach ihren langen Verletzungspausen nicht stehen. Der Bundestrainer hat als wichtiges Faustpfand gleich vier hochkarätige Nations-League-Partien im Juni gegen Italien, England und Ungarn in der Hinterhand, die laut Flick "zum absoluten Gradmesser" für die WM-Tauglichkeit werden sollen.

Die Bilder aus der Ukraine machen ihn nachdenklich

Generell hat Flick aus diversen Gesprächen große Vorfreude seiner Akteure auf die kommenden Aufgaben im WM-Jahr herausgehört. "Man hat das Gefühl, jeder will dabei sein in Katar, jeder möchte Weltmeister werden. Das ist unser großes Ziel, da stapeln wir jetzt auch nicht tief" , sagte der 57-Jährige zuletzt in der ARD-Sportschau. Der fünfte Stern soll her bei der Wüsten-WM. Sein Startrekord mit sieben Siegen in sieben Spielen macht Hoffnung. "Die ersten Wochen und Monate waren herausragend" , bilanzierte der Bundestrainer, "es ist einfach schön, wie alle mitziehen und die Vorgaben gut umsetzen."

Dennoch stimmt auch Flick das Weltgeschehen dieser Tage überaus nachdenklich. Die Bilder aus der Ukraine zu sehen, sagte der Familienvater aus seinem Homeoffice in Bammental, "schmerzt einfach" . Er sage deshalb: "Dass was wir machen, ist nur Fußball. Ich habe die Erwartung an meine Mannschaft, dass sie in dieser schwierigen Zeit Spaß und Freude vermittelt - und den Menschen mit großen Sorgen eine kleine Ablenkung gibt."

Das Aufgebot

Tor: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp

Abwehr: Matthias Ginter, Christian Günter, Benjamin Henrichs, Thilo Kehrer, Robin Koch, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah

Mittelfeld und Angriff: Karim Adeyemi, Julian Draxler, Serge Gnabry, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Florian Neuhaus, Lukas Nmecha, Leroy Sané, Anton Stach, Julian Weigl, Timo Werner