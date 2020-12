Heute - Löw spricht und erfährt Quali-Gegner

Am Wochenende war der Druck immer größer geworden. So hatte etwa Bayern Münchens Vorstandvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge gesagt, dass ihm "in den vergangenen Tagen ein bisschen zuviel Bierhoff und ein bisschen zu wenig Löw" gewesen sei.

Rummenigge spielte darauf an, dass Bierhoff als Direktor Nationalmannschaften am Freitag in einer Medienkonferenz vehement Partei für den Bundestrainer ergriffen habe, Löw selbst aber nach dem 0:6 in Spanien abgetaucht sei.