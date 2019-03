Ausgangslage

Das deutsche Team wartet seit der verkorksten WM im vergangenen Sommer in Russland auf einen Sieg in einem Pflichtspiel. In der Nations League blieb man in der zweiten Jahreshälfte 2018 viermal erfolglos und stieg in die zweite Liga ab. Gegen die Holländer gab es dabei ein heftiges 0:3 in Amsterdam und ein 2:2 beim Rückspiel in Gelsenkirchen. Diese Scharte will das Team von Bundestrainer Joachim Löw natürlich gerne auswetzen.