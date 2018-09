DFB-Team - Partie gegen Peru bietet Raum für Experimente

Ausgangslage

Der verkündete Neustart hat beim 0:0 gegen Frankreich in der Nations League zumindest in der Defensive stattgefunden. Schon am Sonntag (09.09.2018/20.45 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) soll es im Test-Länderspiel gegen WM -Teilnehmer Peru in Sinsheim eine Fortsetzung des Konsolidierungskurses der Nationalmannschaft geben. Trainer Löw kündigte an, personell etwas auszuprobieren. So sollen die drei Neulinge Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain) und der Hoffenheimer Lokalmatador Nico Schulz ihr Länderspieldebüt feiern. Im Gegensatz zur Frankreich-Partie darf der Bundestrainer bis zu sechs Wechsel in dem Testspiel vornehmen. Der eingeschlagene Weg beim Neuanfang mit einer besseren Balance zwischen Defensive und Offensive soll jedoch unabhängig von der personellen Besetzung der einzelnen Positionen fortgeführt werden.

"Man hat gesehen, dass Verteidiger wie Mats Hummels, Jérôme Boateng oder auch ein Toni Kroos extrem wichtig sind. Es ist wichtig, solche Spieler in der Mannschaft zu haben, die mit ihrer Klasse dagegen halten können. Aber natürlich muss man nach und nach die Jungen forcieren, aber da haben wir auch Gelegenheit zu" , sagte Löw nach dem Länderspiel gegen Frankreich. Erwartet wird aber natürlich auch, dass gegen die Südamerikaner die Offensivabteilung mehr zum Zuge kommt und auch das eine oder andere Tor fällt.

Gegner

Perus Kader für die Testspiele hat ein Durchschnittsalter von 25,4 Jahren und ist damit schon gut zwei Jahre jünger als noch vor wenigen Wochen in Russland. Der Anführer ist jedoch ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Im Test gegen die Niederlande übernahm der Ex-Schalker Jefferson Farfan, mit 33 Jahren und 87 Länderspielen der Erfahrenste im Team, die Kapitänsbinde. Trainer Ricardo Gareca setzt für die Copa America im kommenden Jahr in Brasilien und die Qualifikation zur WM 2022 in Katar auf die Jugend, auf Debütanten wie Marcos Lopez (18) oder Johan Madrid (21) - aber immerhin auch noch auf 17 Spieler aus dem WM-Kader.

Statistik

Das Testspiel gegen Peru ist die insgesamt 947. Partie in der Geschichte der DFB -Auswahl. In der Bilanz stehen 550 Siege, 192 Unentschieden und 204 Niederlagen. Es ist erst das zweite Spiel gegen Peru. Bei der Premiere bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko siegte das DFB-Team 3:1. Gerd Müller erzielte dabei in der ersten Spielhälfte einen Hattrick für die Mannschaft von Bundestrainer Helmut Schön. Die Peruaner reisen mit einer Niederlage nach Sinsheim an: Der WM-Teilnehmer verlor am Donnerstagabend ein Testspiel in Amsterdam gegen die Niederlande mit 1:2.

Löw zieht mit Herberger gleich

Für Löw ist es eine besondere Partie. Der 58-Jährige zieht mit seinem 167. Länderspiel als Bundestrainer mit Rekordhalter Sepp Herberger gleich. Nach Siegen ist Löw bereits die alleinige Nummer eins. Kein anderer Bundestrainer oder Teamchef der Nationalmannschaft kann wie er mehr als 100 Siege vorweisen. In Löws Bilanz stehen nach 166 Länderspielen 108 Siege, 30 Unentschieden und 27 Niederlagen.

Personal

Noch 16 WM-Spieler stehen im 21-köpfigen DFB-Aufgebot. Bayern-Profi Thomas Müller ist mit 95 Länderspielen der erfahrenste Akteur im Kader, gefolgt von Toni Kroos (87) von Real Madrid und Kapitän Manuel Neuer (FC Bayern), der beim 0:0 gegen Frankreich zum 80. Mal im Tor der DFB-Auswahl stand. Leroy Sané, der gegen Frankreich eingewechselt wurde, steht gegen Peru nicht zur Verfügung. Der Jungstar von Manchester City reiste am Freitag in Absprache mit Löw aus privaten Gründen ab, wie der DFB mitteilte. Welche privaten Gründe, verriet Sanés Vater Souleyman am Samstag der "Bild": Leroy Sané ist erstmals Vater geworden, seine Freundin Candice Brook brachte am Freitag die gemeinsame Tochter zur Welt.

Zitate

"Klar wird gegen Peru die Erwartungshaltung sein, dass wir deutlich dominanter sind, dass wir mehr Chancen herausspielen und treffen" , sagte Abwehrspieler Mats Hummels.

"Vielleicht werden wir wieder mehr Ballbesitz haben. Es geht darum, dass wir zielstrebiger vor dem Tor werden, uns mehr zutrauen, auch vorne ins Risiko zu gehen" , erklärte Marco Reus.

Mögliche Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen (FC Barcelona/26 Jahre/20 Länderspiele) - Ginter (Borussia Mönchengladbach/24/19), Süle (Bayern München/23/12), Hummels (Bayern München/29/67), Schulz (1899 Hoffenheim/25/0) - Kimmich (Bayern München/23/33) - Brandt (Bayer Leverkusen/22/19), Gündogan (Manchester City/27/28), Kroos (Real Madrid/28/87), Draxler (Paris Saint-Germain/24/46) - Werner (RB Leipzig/22/18)

Peru: Gallese (Tiburones Rojos de Veracruz/28/43) - Madrid (Sporting Cristal Lima/21/0), Santamaría (Puebla FC/26/9), Ramos (Al-Nasr Riad/29/72), Trauco (Flamengo Rio de Janeiro/26/31) - Calcaterra (Sporting Cristal Lima/29/1), Aquino (Club Léon FC/23/16), Yotún (Orlando City SC/28/77), Cueva (FK Krasnodar/26/50) - Carrillo (Al-Hilal Riad/27/49), Farfan (Lokomotive Moskau/33/87)

Schiedsrichter: Schörgenhofer (Österreich)

sid/dpa | Stand: 08.09.2018, 09:32