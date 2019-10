"War fahrlässig von Ilkay Gündogan und Emre Can"

Als Mahir Tokatli den Militärgruß der türkischen Spieler nach dem 1:0-Siegtreffer im Länderspiel gegen Albanien sah, da war ihm eines früh klar: "Das wird wieder eine große Welle machen" . Umso überraschter war der Bonner Politikwissenschaftler, der unter anderem zum türkischen Fußballer forscht, als die deutschen Nationalspieler Emre Can und Ilkay Gündogan auf Instagram ein Foto likten, also mit einer Gefällt-mir-Angabe versahen, auf dem die türkischen Nationalspieler in Militärpose salutierten.

"Das war grob fahrlässig" , meint Tokatli. Vor allem Ilkay Gündogan hätte laut dem Politikwissenschaftler seine Lehren aus dem Sommer 2018 ziehen müssen, als ein Foto von Gündogan und Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für Aufsehen sorgte. Can hatte sich damals dagegen entschieden, an dem Fototermin teilzunehmen. "Es kann sein, dass sich die Beiden gar nicht mit Erdogans Politik identifizieren" , sagt Tokatli. "Aber durch diesen Like befürworten sie den Nationalismus in der Türkei. Das Foto ist ja eine klare Geste. Mit einem Militärgruß befürwortet man eindeutig diesen völkerrechtswidrigen Angriff der Türkei" . Der Post von Nationalspieler Cenk Tosun, den Can und Gündogan zunächst mit einem Like versehen hatten, ist mit dem Text unterschrieben: "Für unsere Nation. Vor allem für jene, die für unser Land ihr Leben riskieren."

Auch in der Türkei hagelt es Kritik

Can und Gündogan haben ihre Likes inzwischen zurückgenommen. Beide betonen, dass ihre Likes "kein politisches Statement" gewesen seien. Die Kritik ist trotzdem groß - in Deutschland und auch in der Türkei. "Sie werden in der Türkei dafür kritisiert, ihre Likes zurückgezogen zu haben" , sagt Politikwissenschaftler Mahir Tokatli. "Sie kriegen gesagt: Ihr steht nicht euren Mann, knickt bei Kritik sofort ein."