Nach Pleite gegen Japan Am Tiefpunkt - Flick vor dem Aus Stand: 09.09.2023 23:50 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft steckt nach dem 1:4 gegen Japan in einer ihrer größten Krisen. Wird Bundestrainer Hans-Dieter Flick zu halten sein?

Seit fünf Länderspielen ist Deutschland ohne Sieg, drei Niederlagen gab es zuletzt in Folge. Der vermeintliche Neuanfang nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar führte die deutsche Nationalmannschaft in eine ihrer größten Krisen. Maßgeblich verantwortlich ist Bundestrainer Hans-Dieter Flick. Die Frage nach dem desaströsen 1:4 in Wolfsburg gegen Japan: Bleibt er im Amt?

Neuendorf spricht nicht über Flick, Völler lässt Zukunfft offen

DFB-Präsident Bernd Neuendorf wollte sich bislang nicht zu Flick äußern. Doch der Bundestrainer ist neun Monate vor der EM in Deutschland nach dem WM-Vorrundenaus und jetzt drei Niederlagen in Serie wohl nur noch schwer zu halten.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf

"Ich würde schon vorschlagen, sich nach so einer Niederlage ein bisschen zu sammeln und eine Nacht drüber zu schlafen" , sagte Sportdirektor Rudi Völler bei RTL. "Jetzt fahren wir ins Quartier zurück, beruhigen uns wieder ein bisschen und morgen wird ein bisschen trainiert. Wir sollten alle mal ein bisschen in uns gehen und überlegen, wie's weitergeht. Mal gucken."

Er verzweifele nicht, sagte Flick nach dem Spiel im Gespräch mit der Sportschau. "Das müssen wir abhaken und nach vorne schauen. Es gehört zum Leben dazu, dass man Niederlagen mitnehmen muss. Klar: Wir haben eindeutig zu viel davon aktuell. Das ist nicht schön, aber es geht weiter." Er wolle weitermachen.

Kaum Alternativen für Flick - und wenig Zeit

Vier Testspiele sind bislang vor der EM in Deutschland 2024 noch angesetzt, einige weitere im März und kurz vor dem Turnier kommen noch hinzu. Kommt es nun zu einem schnellen Wechsel, um die Wende noch zu schaffen?

Alternativen gibt es nur wenige, über Flicks Vertragsunterzeichnung nach dem Ende der Ära Joachim Löw waren damals alle Beteiligten froh. Zu den wenigen vorstellbaren Kandidaten gehört der frühere Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Medien spekulierten auch mit dem früheren Frankfurter Oliver Glasner und mit Borussia Dortmunds Berater Matthias Sammer. Klar ist: Zeit für eine inhaltliche Wende mit neuer Philosophie und Spielidee gibt es nur wenig.

Spielplan Deutschland Termin Gegner 12.09.23 Frankreich 14.10.23 USA 18.10.23 Mexiko 21.11.23 Österreich 18.-26.03.24 Länderspielfenster 14.06.24 EM-Eröffnung

Der neue Kapitän Gündogan sagt: "Jeder hat mit sich selbst zu kämpfen"

Ilkay Gündogan, den Flick kurzerhand als neuen Kapitän benannt hatte, stellte eine deutliche Diagnose. "Japan war in fast allen Belangen besser als wir. Gefühlt hat jeder mit sich selbst zu kämpfen" , sagte Gündogan. Die Verunsicherung sei groß, kein Selbstvertrauen da.

Wie es mit Flick weitergeht, blieb am Abend nach dem Debakel gegen Japan offen. Am Dienstag spielt Deutschland in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich (21 Uhr, live im Ersten).