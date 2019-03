Jede Liga hat ihren eigenen Play-off-Weg mit je vier Teams. Die Mannschaften einer jeden Liga bleiben also unter sich. Es wird zwei Halbfinals und ein Finale geben. Die Sieger der vier Play-off-Wege haben ihr EM-Ticket sicher. Das bedeutet, dass sich auch aus der schwachen Liga D auf jeden Fall ein Land für die EM 2020 qualifizieren wird.

Ist der Gruppensieg in der Quali-Runde wichtig?

Auch der Gruppenzweite bekommt ein EM-Ticket, aber nur die sechs besten Gruppensieger aus den zehn Qualigruppen werden bei der Los-Zeremonie in Bukarest am 30. November im Topf der besten Teams gesetzt sein. Die vier weiteren Ersten kommen mit den zwei besten Gruppenzweiten in Topf 2. Die sechs nächstbesten Gruppenzweiten bilden den Topf 3 und die beiden schlechtesten Gruppenzweiten wandern mit den vier Teams, die sich erst in den Play-offs qualifizieren in Topf 4. Also: Den Zweiten droht bei der Endrunde eine echte Hammergruppe.

Wie stehen die Chancen für die deutsche Mannschaft?

Trotz der großen Krise mit WM-Desaster und Abstieg in der Nations League: Das EM-Ticket hat Bundestrainer Joachim Löw fix eingeplant. Außer Auftaktgegner Niederlande am Sonntag (24.04.2019, im Live-Ticker bei Sportschau.de) in Amsterdam gehören noch Nordirland, Weißrussland und Estland zu den Kontrahenten in der Gruppe C. Schwer vorstellbar, dass zwei dieser Teams vor Deutschland landen und die DFB-Auswahl erstmals seit 1968 eine EM-Endrunde verpasst. Auch wenn Oliver Bierhoff um Geduld für die junge Mannschaft bat. Man solle "verzeihen, wenn Dinge nicht so ganz laufen." Erst einmal kann das Team sich am Mittwoch (20.03.2019, im Live-Ticker bei Sportschau.de) gegen Serbien ja noch einspielen. Auch der DFB-Direktor versprach aber: "Die Qualifikation werden wir schaffen."

Wie funktioniert die Endrunde?

24 Mannschaften in sechs Gruppen. Der Turniermodus ist so umständlich wie vier Jahre zuvor in Frankreich. Mathe-Experten werden wieder gefragt sein, wenn es gilt, die vier besten Gruppendritten zu ermitteln, die wie alle Gruppensieger und Gruppenzweiten ins Achtelfinale kommen. Dann geht es bis zum Endspiel im K.o.-Modus weiter.

In allen zwölf Spielorten Rom, Baku, Kopenhagen, St. Petersburg, Amsterdam, Bukarest, London, Glasgow, Bilbao, Dublin, München und Budapest finden je drei Gruppenspiele und ein Achtel- oder Viertelfinale statt. Beide Halbfinals und das Endspiel wurden an London vergeben, das mit sieben von 51 Spielen das Herz des Turniers ist.

Wo spielt Deutschland seine EM-Spiele?

Mindestens zwei Gruppenspiele finden in München statt, wenn sich Ungarn nicht oder erst in den Play-offs qualifiziert sogar sicher alle drei Partien in der Gruppe F. Schaffen das DFB-Team und die Ungarn die direkte Quali, entscheidet das Los über München oder Budapest als Ort des direkten Duells.

Anschließend ginge die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw im Erfolgsfall auf Europa-Tournee. Als Gruppensieger wären Bukarest und St. Petersburg die Spielorte für Achtel- und Viertelfinale, als Gruppenzweiter ginge es nach Dublin und dann nach Rom. Kommt Deutschland nur als Gruppendritter weiter, sind die Konstellationen für die K.o.-Runde Bilbao/München oder Budapest/Baku vor dem Turnier-Showdown in London.

dpa/red | Stand: 18.03.2019, 16:35