Mit dem dritten Sieg im dritten Qualifikationsspiel wollte sich die deutsche U21-Nationalmannschaft zum Jahresabschluss verabschieden. Doch gegen Belgien setzte es in Freiburg vor gut 16.000 Zuschauern eine 2:3-Niederlage.

Schlotterbeck trifft vor heimischer Kulisse

Belgiens Kapitän Zinho Vanheusden hatte die Gäste in der 26. Minute in Führung gebracht. Sieben Minuten danach verschoss Vanheusden dann einen Foulelfmeter. Der Freiburger Nico Schlotterbeck sorgte vor heimischer Kulisse in der 38. Minute dann zwar für den Ausgleich. Doch nur fünf Minuten später brachte Lois Openda die Belgier wieder in Führung.

Openda baute die Führung in der 70. Minute mit seinem zweiten Treffer dann auf 3:1 aus. Ein Eigentor von Vanheusden in der 81. Minute sorgte noch einmal für Spannung, zum Ausgleich reichte es danach aber nicht mehr.

Belgien nun Tabellenführer

Damit übernehmen die Belgier mit nun sieben Zählern die Tabellenführung vor Deutschland mit sechs Punkten. Nur die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite lösen das Ticket für die Junioren-EM im übernächsten Sommer in Slowenien und Ungarn. Daher sollte die DFB-Auswahl, die ein Spiel weniger als Belgien absolviert hat, ihr nächstes Spiel gegen Wales am 31. März 2020 gewinnen.

sid, dpa | Stand: 17.11.2019, 17:51