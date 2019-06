Die Führung für Deutschland fiel nur drei Minuten später, als Joshua Kimmich erst Gegenspieler Stanislav Dragun den Ball abluchste und dann mit einem feinen Pass Sané bediente. Sané zog Richtung Tor, bat Aleksandr Martynovich zum Tänzchen und schlenzte den Ball dann unhaltbar in die lange Ecke (12.). Für den Angreifer von Manchester City war es der vierte Treffer in den letzten fünf Länderspielen.

Neuer im Blickpunkt

Auch fortan war die deutsche Mannschaft spielbestimmend, zwischenzeitlich hatte das Team knapp 80 Prozent Ballbesitz, doch zu Chancen führte das nur noch selten. Weißrussland verteidigte clever, blieb aber im Spiel nach vorne blass. Bis zur 29. Minute: Eine Flanke von der rechten Seite landete bei Dragun, der aus der Drehung zum Abschluss kam. Klostermann fälschte den Ball noch zur Ecke. Und nach dieser Standardsituation war es Nikita Naumov, der aus zehn Metern zum Kopfball kam. Manuel Neuer riss die linke Hand nach oben und verhinderte so den Ausgleich (30.).

Kurz darauf stand wieder Deutschlands Nummer eins im Blickpunkt, als er sein Tor verließ, um einen Angriff zu verhindern. An der Eckfahne verteidigte Neuer den Ball gegen Yuri Kovalev, zog den Ball mit der Sohle hin und her und klärte dann mit einem Außenristpass (32.).

Ginter auf Reus - 2:0

Auch in der zweiten Häfte war Deutschland feldüberlegen, trotzdem sollte es bis zum ersten Aufreger mehr als eine Viertelstunde dauern. Dafür hatte der es dann in sich: Matthias Ginter spielte von rechts einen flachen Diagonalpass in den Strafraum, wo zunächst Gnabry verpasste. Doch hinter ihm stand noch Reus, der trocken zum 2:0 vollendete (62.).

In der Schlussphase hatte dann Sané Pech, als er sich nach einer präzisen Flanke von Ginter gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und zum Kopfball kam, aber nur den Innenpfosten traf (83.). Von dort rollte der Ball zurück ins Feld, es sollte die letzte Chance für Deutschland bleiben an diesem Abend.

Für beide Mannschaften steht am Dienstag (11.06.2019) noch ein Länderspiel vor der Sommerpause an. Deutschland spielt in der EM-Qualifikation in Mainz gegen Estland, zeitgleich empfängt Weißrussland Nordirland.