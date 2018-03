Einzelkritik - Licht und Schatten im deutschen Team

Tor

Marc-André ter Stegen (22): Ein frühes Gegentor ist vor allem für einen Torwart ein denkbar schlechter Einstieg in ein Spiel, auch wenn ter Stegen beim frühen 1:0 der Spanier keine Schuld traf. Der Keeper des FC Barcelona ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Bestes Beispiel war ein langer Ball der Spanier kurz vor der Pause, den ter Stegen 30 Meter vor dem Tor ablief, dann aber nicht den riskanten Pass nach vorne spielte, sondern mit der Kugel zurück zum Strafraum lief. Die deutschen Fans dürfte es beruhigen, dass mit ter Stegen ein souverän agierender Ersatzmann für den noch verletzten Manuel Neuer bereit steht.

Abwehr

Joshua Kimmich (18): Kimmich macht einfach sein Ding. Egal ob die Mannschaft hinten liegt, seine Nebenleute wanken, der Münchener bleibt konstant. In den ersten 30 Minuten, als die deutsche Hintermannschaft große Probleme mit dem Angriffswirbel der Spanier hatte, war Kimmich zumindest auf rechts da und versuchte auch immer wieder das Spiel nach vorne zu tragen. Danach fiel er in einer besser werdenden Mannschaft nicht mehr groß auf.

Jerome Boateng (17): Die Spanier, die in der Anfangsphase vornehmlich durch die Mitte kamen, hatten leichtes Spiel, denn die deutsche Innenverteidigung hatte große Probleme mit der Abstimmung und ließ dem Gegner viel zu viel Platz. Das war erstaunlich, handelte es sich doch um das Duo, das auch bei den Bayern die defensive Zentrale besetzt. Boateng hatte keinen guten Tag, wirkte auch in der zweiten Hälte uninspiriert.

Mats Hummels (5): Hummels stand ziemlich alleine da, wirkte zudem völlig überrascht, als bei Andres Inisteas Zuckerpass Rodrigo Moreno in seinem Rücken vorbeihuschte. Der traf dann frei vor ter Stegen stehend zu Spaniens Führung. Hummels wirkte auch in der Folge orienteriungslos. In der zweiten Hälfte, als Spanien ohne Andres Iniesta nicht mehr das Spanien aus den ersten 45 Minuten war, wurde er souveräner und beteiligte sich punktuell auch an einigen Offensivaktionen.

Jonas Hector (3): Für Jonas Hector sind Ausflüge in die Nationalmannschaft längst keine Besuche in einer anderen Welt mehr. Er kann auch auf hohem Niveau mithalten, das stellte er im Spiel gegen Spanien erneut unter Beweis, macht keine verrückten Sachen, ist aber sicher und solide bei seinen Aktionen. Hector dürfte nicht nur aufgrund mangelnder Konkurrenz auf der linken Seite gesetzt sein. Er hat sich das verdient.

Mittelfeld

Sami Khedira (6) - bis 53: Sami Khedria wollte zu Beginn das Spiel von hinten heraus schnell machen, agierte dabei jedoch etwas unglücklich. Er hatte sichtlich Mühe mit den spielfreudigen Spaniern und schaffte es nicht, das schnelle Spiel von Iniesta und Co zu unterbinden. Kümmerte sich bis zu seiner Auswechslung verstärkt um die Defensivarbeit, was dem deutschen Spiel sichtlich gut tat.

Toni Kroos (8): Das Spiel von Kroos litt in der Anfangsphase unter Khediras Offensivdrang. Kroos tat das einzig Richtige, ließ sich fallen und bemühte sich um den Spielaufbau. Als die Deutschen sich befreien konnten, ging er sofort in die Offensive, war immer anspielbar und harmonierte besonders mit Mesut Özil sehr gut. Legte einen insgesamt starken Auftritt hin.

Thomas Müller (13) - bis 80.: Bei den Bayern ist er seit Wochen das Symbol für den spielerischen Aufschwung. Gegen Spanien rieb er sich zu Beginn vorne auf, ohne Akzente setzen zu können. Dann stand er plötzlich gut 18 Meter vor dem Tor zentral frei und machte mit einem famosen Schuss den Ausgleich. Die WM naht und Müller kommt in Topform. Es scheint ein Naturgesetz zu sein.

Mesut Özil (10): Er läuft immer viel, ist aber phasenweise gefühlt unsichtbar. So war das auch in der ersten halben Stunde, Özil kurbelte dann aber zusammen mit Kroos das Angriffsspiel immer wieder an. Seine Ballbehandlung und seine Übersicht tun dem deutschen Spiel gut. Wenn es bei ihm läuft, ist Özil aus der Nationalmannschaft nicht wegzudenken.

Julian Draxler (7) - bis 68.: Draxler will's wissen, das konnte man sehen. Er bot sich häufig an, scheute auch nicht vor Eins-gegen-eins-Situationen zurück. Ihm gelang dabei nicht alles, aber er zeigte Zug zum Tor und konnte im Duell mit Leroy Sané um einen Platz in der Startelf ein paar Pluspunkte sammeln.

Angriff

Timo Werner (11) - bis 84.: Im Verein ist bei Werner derzeit etwas der Wurm drin. Der Bundestrainer setzt jedoch auf den Shootingstar aus der vergangenen Saison. Doch der Leipziger Stürmer hatte gegen die Weltklasseverteidiger Sergio Ramos und Gerard Piqué zunächst einen schweren Stand, war vorne oft auf sich alleine gestellt. Und wenn er mal geschickt wurde, verlor er häufig den Ball, obwohl das Spiel aus vollem Lauf eigentlich zu seinen Stärken gehört. Werner konnte keine Werbung für sich machen.

Einwechselspieler

Ilkay Gündogan (21) - ab 53.: Gündogan hatte nach seiner Einwechslung Mühe, ins Spiel zu finden, das Spiel lief weitgehend an ihm vorbei. An Kroos und Khedira dürfte er erst einmal nicht vorbeikommen.

Leroy Sané (19) - ab 68.: Der Spielfluss war in den letzten 20 Minuten des Spiels dahin, für Sané war es damit auch schwer, seine Klasse zu zeigen.

Leon Goretzka (8) - ab 80.: Goretzka durfte noch zehn Minuten mitmachen, auch er konnte keine Akzente setzen.

Mario Gomez (23) - ab 84.: Gomez kam spät und fiel nicht weiter auf.

Stand: 23.03.2018, 22:40