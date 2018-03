Tor

Kevin Trapp (21): Im Aufbauspiel fällt der momentane Ersatzkeeper von Paris Saint-Germain gegenüber Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen ab. Das merkte man auch in der Begegnung gegen Brasilien. Das Gegentor ging zwar nicht auf seine Kappe und der brasilianische Stürmer stand völlig frei vor ihm, aber Trapp sah dennoch unglücklich aus. Bei der nächsten Bewährungsprobe nach 54 Minuten parierte er dann stark - wichtig für sein Selbstbewusstsein. Den allersichersten Eindruck machte er nicht immer, dass er durchspielen durfte, könnte jedoch ein Fingerzeig gewesen sein.

Abwehr

Joshua Kimmich (18): Der Rechtsverteidiger interpretierte seine Rolle ziemlich defensiv - gegen Coutinho war er damit auch ganz gut beraten. Beim Gegentor durch Gabriel Jesus waren er und Boateng zu weit vom Stürmer weg, auch sonst war der 23-Jährige nicht immer völlig souverän. Hatte schon viele bessere Spiele.

Jerôme Boateng (17) - bis 67.: Der Kapitän dirigierte mit Übersicht und war sich unter Druck auch für einen Befreiungsschlag nicht zu schade, mit seinem Auftreten zementierte er seinen Status als Führungspersönlichkeit der Mannschaft. Beim 0:1 ließen er und Kimmich allerdings den deutlich kleineren Gabriel Jesus ganz frei zum Kopfball kommen. Als er sich nach seiner Behandlungspause wieder auf den Platz quälte, wurde es im Stadion laut. Im Defensivzentrum bleibt der Münchener unverzichtbar.

Antonio Rüdiger (16): Der kantige Innenverteidiger des FC Chelsea war in den direkten Zweikämpfen sehr präsent und hatte auch mit dem Ball am Fuß eigentlich immer eine gute Lösung parat. Als er vor dem 0:1 auf die linke Seite herausging, störte er Willian nicht entscheidend genug bei dessen Flanke. In der 54. Minute mit einer starken Rettungsaktion. Prädikat: In Ordnung.

Marvin Plattenhardt (2): Hatte einige ordentliche Vorstöße und Flanken - bei der Hereingabe der Brasilianer vor dem Gegentor stimmte die Abstimmung mit Rüdiger nicht ganz. Letztendlich trat der Linksverteidiger von Hertha BSC aber ziemlich souverän auf und empfahl sich zumindest als solide Option.

Mittelfeld

Ilkay Gündogan (21) - bis 80.: Spielte einen schlimmen Fehlpass nach zehn Minuten, der zu seinem Glück folgenlos blieb. Auch beim ersten Abschluss der DFB-Elf nach einer guten Viertelstunde traf er einen, zugegebenermaßen technisch anspruchsvollen, Volleyschuss nicht sauber. Auch danach bestätigte sich der Eindruck aus dem Spanien-Spiel: Während er bei Manchester City bereits wieder voll integriert ist, hat er mit dem Adler auf der Brust noch deutlich mehr Mühe, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Vor dem Gegentor verlor er erneut den Ball.

Toni Kroos (8): Ließ sich immer wieder in die Defensivreihe zurückfallen und übernahm den Spielaufbau - Ähnlichkeiten zu Xabi Alonso in dessen besten Zeiten waren da durchaus vorhanden. Kroos machte erneut beinahe keinen Fehler, hatte immer die Übersicht und die technischen Mittel, um kritische Situationen spielerisch aufzulösen. In das Angriffsspiel im vorderen Drittel schaltete sich Deutschlands "Achter" allerdings so gut wie nie ein - seine Ideen hätte man dort durchaus brauchen können.

Leroy Sané - (19) - bis 60.: Der 22-Jährige stand auf dem linken Flügel vor allem am Anfang relativ häufig im Blickpunkt, lief viel und schnell, arbeitete gegen den Ball - richtig viel sprang dabei jedoch nicht heraus. Sané hat schon bessere, vor allem effektivere Spiele für die DFB-Elf abgeliefert.

Leon Goretzka (24) - bis 60.: Goretzka hatte nicht so richtig viel vom Spiel, doch wenn er auf der rechten Seite bis an die Grundlinie ging, kamen seine Flanken in Ansätzen durchaus gefährlich. Insgesamt war er aber zu wenig ins Spiel eingebunden, um so richtig Eigenwerbung zu betreiben.

Julian Draxler (7): Genau wie seine anderen Offensiv-Kollegen hat auch Draxler schon besser im Dress des Weltmeisters gespielt. Kaum einmal kam der Mann aus Paris mit dem Ball ins Laufen. Beim besten Angriff der Deutschen im ersten Durchgang bewies er aber mit einem Rückpass auf Gündogan seine Übersicht und auch in der zweiten Hälfte war seine Flanke auf Sandro Wagner das erste echte Offensiv-Lebenszeichen überhaupt. Sein wuchtiger Schuss in der 92. Minute, den Alisson zur Ecke wegfausten musste, machte am Ende nochmal etwas Eindruck - insgesamt wohl bester Angreifer seiner Mannschaft an diesem Tag.

Angriff

Mario Gomez (23) - bis 61.: Im Gegenpressing fleißig, in seinen Offensivaktionen aber unglücklich. Abseitspositionen oder wenige Zentimeter, die zu einer guten Torchance fehlten, prägten das Angriffsspiel des Stoßstürmers. Den Vorwurf des "Wundliegens" dürfte dem Alterspräsidenten des Kaders diesmal aber niemand machen.

Einwechselspieler

Lars Stindl (25) - ab 60.: Bis auf einen Distanzschuss weit über das Tor war vom Mönchengladbacher nichts zu sehen. Wirkte etwas verloren.

Julian Brandt (20) - ab 60.: War lange ebenfalls überhaupt nicht zu sehen, zeigte in der 84. Minute ein ganz gutes Dribbling, brachte aber auch keinen Schuss auf das Tor des weitgehend beschäftigungslosen Alisson.

Sandro Wagner (9) - ab 61.: Der Münchener trat erstmals in der 71. Minute in Erscheinung, als er einen Kopfball aber in Bedrängnis nicht richtig auf das Tor bringen konnte. Seine Präsenz im Strafraum machte den Brasilianern etwas mehr Probleme als die von Gomez zuvor, auch wenn er ebenfalls keinen wirklich gefährlichen Abschluss hatte.

Niklas Süle (26) - ab 67.: Wurde in der 78. Minute überlaufen, kämpfte sich jedoch hinterher und zeigte dann eine herausragende Grätsche - gewohnt schnörkellos und physisch stark untermauerte Süle nochmal seine Vorzüge.

Timo Werner (11) - ab 80.: Wurde vom Bundestrainer noch einmal reingeworfen, um offensiv vielleicht doch noch etwas zu bewirken. Hatte jedoch kaum einmal den Ball.

Stand: 27.03.2018, 23:01