Wenige Spiele von Anfang an - in der Nationalmannschaft und Paris

Draxler gehört irgendwie dazu. Weltmeister 2014, Confed-Cup-Sieger 2017. Bis zur Nicht-Berücksichtigung bei der EM 2021 war er bei allen großen Turnieren dabei. Aber irgendwie eben auch nicht.

56 Länderspiele hat er in neun Jahren gemacht, aber nicht einmal ein Drittel davon über die volle Distanz. Ähnlich ergeht es Draxler bei seinem Klub. Seit 2017 steht er bei Paris St. Germain unter Vertrag. Seine durchschnittliche Spielzeit: 55 Minuten. Von Beginn an steht er selten auf dem Feld.

Neuer Vertrag in Paris, neue Konkurrenz

Meistens darf er ran, wenn einer der Pariser Superstars verletzt ist oder gegen Gegner wie Troyes oder Clermont eine Pause bekommt. Daran hat sich über die Jahre nichts geändert. Trotzdem verlängerten die Franzosen im Frühjahr 2021 Draxlers Vertrag um drei Jahre.

Konkurrent in Paris für Julian Draxler: Lionel Messi

"Es ist schwer, auf das Gesamtpaket von Julian zu verzichten, weil er eine Bereicherung für uns ist", sagte PSG-Trainer Mauricio Pochettino damals. Im Sommer kamen dann erst Georginio Wijnaldum für die Zentrale und schließlich Lionel Messi für den Angriff. Noch mehr Konkurrenz.

Entwicklung im Fußball und der DFB-Elf an Draxler vorbei

Auch Bundestrainer Hans-Dieter Flick berichtet von "einer wirklich hohen Wertschätzung" für Draxler in Paris. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Der Ex-Schalker und -Wolfsburger ist auch bei höherem Tempo enorm ballsicher, findet unter Druck Lösungen und hat das Auge für die tiefen Pässe.

Die große Konkurrenz in seinen Teams und die Tatsache, dass Draxler selten spielprägend auftritt sind zwei seiner Probleme. Ein anderes ist, dass sich der Fußball irgendwie an Draxlers Kernkompetenz vorbei entwickelt hat - auch in der Nationalmannschaft.

Als Teamplayer in der Nationalmannschaft gefragt

Heutige Flügelspieler wie Leroy Sané oder Serge Gnabry sind schneller und trotzdem trickreich. Ein Achter wie Leon Goretzka ist robuster. Einen echten Zehner kennt eigentlich kein System mehr und ein Kai Havertz mit ähnlichen Anlagen ist sechs Jahre jünger.

Konkurrenten von Julian Draxler in der Nationalmannschaft: Serge Gnabry und Leroy Sané (r)

Trotzdem kann Draxler eine Rolle spielen. Wegen seiner sportlichen Möglichkeiten und weil er sich in ein Team einordnen kann. Eine Fähigkeit, die er über die Jahre bewiesen hat und die für große Turniere wichtig ist.

Baut er seine Länderspielserie aus?

"Unsere Idee war, in diesem Jahr noch einmal den ein oder anderen dazuzunehmen, um ihn noch einmal zu sehen, wie er sich in der Mannschaft, in der Gruppe gibt. Aber natürlich auch auf dem Trainingsplatz", gab Flick das Motto für die letzten Nationalmannschaftsauftritte 2021 vor.

Unwahrscheinlich, dass Flick die makellose Jahresbilanz von Draxler im Kopf hat. Trotzdem: Nicht nur durch die corona-bedingten Abreisen dürften seine Chancen auf einen Einsatz gegen Liechtenstein oder Armenien und damit auf das zehnte Jahr in Folge mit mindestens einem Länderspiel nicht stehen. Nächster Halt: das WM-Jahr 2022.

Stand: 09.11.2021, 21:30