"Vorsichtsmaßnahme" - DFB-Team muss Zwischenlandung einlegen

Nach dem ungeplanten Zwischenstopp der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Edinburgh ist der Grund für die Unterbrechung des Rückfluges vom WM-Qualifikationsspiel auf Island nach Deutschland weiter unklar. DFB-Sprecher Jens Grittner teilte am Donnerstagmorgen mit, dass es "keine Turbulenzen" gegeben habe und auch "nichts Medizinisches" für die Landung der Chartermaschine in Schottland verantwortlich sei. Es wird ein Problem am Flugzeug vermutet.

Der DFB hob erneut hervor, dass es allen Mitreisenden aus dem DFB-Tross gut gehe. Der Verband organisiere gerade die Rückreisen von Spielern, Trainern und Betreuern und prüfe sämtliche Optionen.

Zwischenlandung eine "Vorsichtsmaßnahme"