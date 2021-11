WM-Quali im Fokus: Flick vertagt Debatte über Impfpflicht

Ausfälle wiegen nicht schwer

Für die Partien an diesem Donnerstag (11.11.2021) in Wolfsburg gegen Liechtenstein und drei Tage später in Eriwan gegen Armenien wiegt der Ausfall des Quintetts nicht schwer. Die DFB-Auswahl hatte das Ticket für die WM 2022 bereits Anfang Oktober gelöst. Kompliziert würden solche Fälle aber vor den Pflichtspielen im kommenden Jahr in der Nations League und noch dramatischer bei der Endrunde in Katar.

Bundestrainer Hansi Flick

"Wir sehen da jetzt wenig Komisches" , sagte Thomas Müller zur Abreise seiner Teamkollegen: "Das ist der aktuelle Status quo, an den müssen wir uns anpassen." Zur Impfdebatte habe er sich schon mehrfach geäußert, sagte der Bayern-Anführer. "Ich bin auch nicht der, der der ganzen Welt zu sagen hat, wie es zu funktionieren hat", sagte Müller. Die Corona-Regeln stünden schon länger fest und "waren allen Beteiligten vorher klar, deshalb gab es da wenig Überraschungen".

Flick betonte, es gebe in Deutschland keine Impfpflicht und jene, die sich nicht impfen lassen, dürften nicht verurteilt werden. "Für mich ist es trotzdem der einzige Weg aus der Pandemie, dass man sich impfen lässt" , sagte der Bundestrainer.: "Jeder hat am Ende die Verantwortung für sich und das Recht, das zu verweigern." Seine Meinung sei "ganz klar", dass er sich wünsche, dass die Spieler geimpft seien. Bei der Ankunft zum aktuellen Lehrgang wurden die Nationalspieler bei der Ankunft im Teamhotel getestet.

Stand: 10.11.2021, 14:42