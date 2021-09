Gnabry-Fan mit Müller-Nummer: Adeyemi nach Debüt "geflasht"

Im Team mit dem Vorbild

Mit der Rückennummer 13 von Gerd Müller betrat der gebürtige Münchner den Rasen, eingewechselt für sein Idol Serge Gnabry. " Mit Gnabry zu spielen oder ihm zuzuschauen und mit ihm zu reden, ist was Besonderes ", berichtete Adeyemi fast ehrfürchtig von seinen ersten Begegnungen beim A-Team mit dem Vorbild.

Der Bewunderte weiß, wie es sich anfühlt, beim DFB-Debüt zu treffen. Dreimal war Gnabry in Serravalle im November 2016 beim 8:0 in San Marino erfolgreich. Ein Kunststück, das auch Fußball-Größen wie Fritz Walter und Dieter Müller einst gelang. Am Sonntag schraubte Gnabry seine beeindruckende Trefferquote im DFB-Trikot auf 18 in 28 Spielen. " Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man ein Tor schießt, der Mannschaft helfen kann. Heute, das war gut ", sagte der 26-Jährige.