Kroos redet Klartext: Proteste gegen Katar auch bei WM

"Pausenloses Arbeiten bei teilweise 50 Grad Hitze"

In einem mehrere Minuten dauernden Monolog zählte Kroos die aus seiner Sicht schlimmen Arbeitsbedingungen nicht nur an WM -Stadien auf und sprach davon, "dass viele Arbeiter aus Katar aber auch Gastarbeiter aus anderen Ländern da einfach so ein pausenloses Arbeiten haben bei teilweise 50 Grad Hitze" . Sie würden "da einfach auch unter mangelnder Ernährung leiden, fehlendes Trinkwasser, was gerade bei den Temperaturen ein Wahnsinn ist" , fügte Kroos an und monierte eine "gewisse Gewalt" , die "an den Arbeitenden ausgeführt wird" .