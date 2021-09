Flick sucht Rechtsverteidiger: Hofmann als Option

Spätstarter im DFB-Team

"Das war jetzt ein Punkt, den wollte ich unbedingt noch abhaken in meiner Karriere" , sagte er nach seinem Distanzschuss zum 5:0. "Dass das so schnell gelingt - und dann noch als Rechtsverteidiger -, ist sensationell" , meinte der Spätstarter im deutschen Nationalteam.

Angesichts der hochkarätigen und vielköpfigen Konkurrenz auf den Mittelfeldpositionen hat Hofmann den Rechtsverteidigerposten als Marktlücke erkannt. "Ich fühle mich da wohl, es macht Spaß. Man kann sich trotzdem viel in der Offensive einschalten" , sagte er nach dem WM-Qualifikationsspiel in Stuttgart. Vielleicht darf er sich schon am Mittwoch (08.09.2021) in Island ein weiteres Mal empfehlen.

Rückwärtsgang wird wichtig

Nach vorne läuft es schon mal. Aber kann er die Position auch im Rückwärtsgang ausfüllen? "Das Defensive muss von Spiel zu Spiel kommen" , sagte Hofmann. Er hofft dabei auf Unterstützung: "Da habe ich Jungs neben mir, die haben mich schon gut eingewiesen."

dpa | Stand: 07.09.2021, 07:11