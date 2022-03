Kimmichs Backup gesucht: Weigl darf bei Flick vorspielen

Flick will sich ein Bild vom ehemaligen Dortmunder Weigl machen, der bei Benfica Lissabon zum Leistungsträger gereift ist. Mit Portugals Topklub steht er sogar im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Liverpool. "Wir wissen, was er kann, aber wir wollen ihn auch mal live sehen", sagte Flick.

Weigl als "Stabilisator" auf der Sechser-Position

Der Bundestrainer fahndet für die WM in Katar nach einem Backup für Leistungsträger Kimmich. "Neben Jo brauchen wir eine Alternative." Bei Weigl sieht er entsprechende Qualitäten. Der umsichtige Ballverteiler könnte auf der Sechser-Position den "Stabilisator" verkörpern, "der eine gewisse Absicherung bietet", wie Flick zum Anforderungsprofil sagte. "Julian ist einer, der gut organisieren kann, der mit den Teamkollegen um ihn herum spricht und sie coacht. Das brauchen wir. Wir brauchen da einen Spieler, der verlässlich ist."

Mit der Berufung ins Aufgebot hatte Flick auch Weigl verblüfft. "Es wäre eine riesige Überraschung, wenn ich noch auf den WM-Zug aufspringen würde", hatte dieser erst kurz zuvor gesagt. Umso erfreuter reagierte er nach der Einladung. "Die WM ist natürlich ein großer Traum. Es wäre eine große Ehre, wenn ich dabei wäre."

Feste Größe bei Benfica Lissabon

Durch seinen ungewöhnlichen Wechsel von Borussia Dortmund nach Lissabon Anfang 2020 ist Weigl aus dem Fokus vieler deutscher Fußballfans geraten. Doch Weigl setzte sich beim portugiesischen Rekordmeister durch und ist besonders in den vergangenen Monaten zur festen Größe im defensiven Mittelfeld gereift. 13 Mal in Serie spielte er durch, eine abgesessene Gelbsperre mal außen vor gelassen.

In der Liga Portugal liegt Benfica hinter dem FC Porto und Stadtrivale Sporting zwar nur auf Platz drei. Aber in der Champions League läuft es umso besser: In der Gruppenphase verwiesen die Portugiesen den FC Barcelona in der Bayern-Gruppe E auf Platz drei, im Achtelfinale warfen sie Ajax Amsterdam aus dem Wettbewerb. Dabei immer über 90 Minuten auf dem Feld: Julian Weigl.

Internationale Erfahrung im Vereinsfußball hat der 26-Jährige also genug gesammelt. Gut möglich, dass auch im Nationalteam noch viele Einsätze folgen. Die Testspiele gegen Israel am Samstag und am darauffolgenden Dienstag in Amsterdam dürften dafür richtungsweisend sein.

