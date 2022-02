Nations League: DFB-Spiele in München, Gladbach und Leipzig

Den entsprechenden Fahrplan für das WM-Jahr 2022 teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch (02.02.22) mit.

Die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick trifft am 7. Juni in der Münchner Allianz Arena auf England, am 14. Juni steht die Partie gegen Europameister Italien in Mönchengladbach an. Am 23. September spielt Deutschland in Leipzig gegen Ungarn.