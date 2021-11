Brasilien hat WM-Platz sicher, Hincapie trifft für Ecuador

Brasilien hat als erste Mannschaft in Südamerika die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 geschafft. Die Seleção um Superstar Neymar (Paris Saint-Germain) gewann in São Paulo gegen Kolumbien mit Rückkehrer James Rodríguez mit 1:0 (0:0). Zuvor hatte Chile in Asunción mit 1:0 gegen Paraguay gewonnen und rückte in der Südamerika-Qualifikation auf den vierten Platz vor Kolumbien vor.

Den Treffer für Brasilien erzielte Lucas Paquetá (Olympique Lyon) in der 72. Minute nach Vorarbeit von Marquinhos und Zuspiel von Neymar. Es war der elfte Sieg Brasiliens in zwölf WM-Qualifikationsspielen. Die Seleção trifft in San Juan am 16. November auf Argentinien.