Die große Aufgabe nach Löw: Flick soll den Umbruch gestalten

Es ist eine Rückkehr: Flick war 2014 Löws Assistent

"Er stand von Anfang an ganz oben auf meiner Wunschliste. Wir haben ein großes gemeinsames Ziel: zurück an die Weltspitze" , betonte der DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Bierhoff lobte Flicks "menschliche und fachliche Qualitäten" . In seiner Zeit bei Bayern München habe er zudem gezeigt, "wohin er eine Mannschaft als Cheftrainer führen kann" - zu sieben Titeln, darunter die Champions League 2020.

Allerdings schied Flick bei den Bayern ein wenig im Unfrieden. Flicks ursprünglich bis 2023 datierter Vertrag wurde auf seinen Wunsch hin aufgelöst - angesichts des Machtkampfes mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Die Bayern hatten Flicks Wunsch zugestimmt, nachdem sie in Julian Nagelsmann einen Nachfolger gefunden hatten.

Flick ist kein Neuling beim DFB, für ihn ist es eine Rückkehr. Als Assistent von Joachim Löw war Flick wichtigster Helfer beim WM-Triumph in Brasilien 2014. Der scheidende Bundestrainer bescheinigte seinem Nachfolger daher "hervorragende Voraussetzungen" , um sein Werk weiterzuführen.

Umbruch in der Nationalmannschaft steht an

Nun wird Flick den Umbruch weiter gestalten müssen, den Joachim Löw nach der WM 2018 versucht hatte einzuleiten. Während Torwart und Kapitän Manuel Neuer bereits angekündigt hatte, weitermachen zu wollen, steht hinter den beiden EM-Rückkehrern Thomas Müller und Mats Hummels ein Fragezeichen. Leon Goretzka und Joshua Kimmich dürften dagegen künftig tragende Rollen einnehmen.

Bis zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar hat Flick gut ein Jahr Vorbereitungszeit. Das Turnier startet am 21. November - und endet kurz vor Weihnachten mit dem Finale am 18. Dezember.

red | Stand: 29.06.2021, 20:50