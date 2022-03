Positiver Coronatest: Robin Koch fehlt dem DFB-Team

Der 25-Jährige vom englischen Premier-League-Club Leeds United war erstmals seit vergangenen Sommer wieder für die DFB-Elf nominiert worden.

Auch Adeyemi und Kimmich fehlen

Zuvor hatte Stürmer Karim Adeyemi wegen einer Muskelblessur seine Teilnahme an den Testpartien am Samstag (26.03.2022) in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später gegen die Niederlande in Amsterdam absagen müssen. Am Montag teilte der DFB zudem mit, dass Bayern-Profi Joshua Kimmich wegen der bevorstehenden Geburt seines dritten Kindes nicht am Montag zum DFB-Team kommen werde. "Wir hoffen, dass er, wenn alles gut verlaufen ist, dann bald bei uns ist" , sagte Flick über Kimmich.

Nach der Absage Kochs hat Flick vorerst noch 23 Akteure in seinem Kader. Ob ein Akteur nachnominiert wird, war vorerst nicht bekannt. Im November hatte Flick wegen eines positiven Corona-Tests von Niklas Süle auf den Bayern-Verteidiger und mehrere Kontaktpersonen, darunter Kimmich, in den letzten WM-Qualifikationsspielen verzichten müssen.

Quelle: dpa/red