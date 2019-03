Verdrängt ter Stegen Torhüter Neuer?

Zuvor hatte Löw bereits Sami Khedira (Juventus Turin) eröffnet, dass er keine Rolle mehr spielen wird. Zuletzt hatte er sogar die Position von Kapitän und Torwart Manuel Neuer infrage gestellt hatte. "Marc wird seine Chancen bekommen. Am Ende zählt immer die Leistung." Herausforderer Marc-Andre ter Stegen ( FC Barcelona) hatte zuvor seine Ambitionen selbst untermauert.

Das deutsche Fußball-Nationalteam startet am 24. März in Amsterdam gegen die Niederlande in die EM -Ausscheidung. Zuvor trifft die Mannschaft in einem Test am 20. März in Wolfsburg auf Serbien.

Grindel stärkt Löw den Rücken

Präsident Reinhard Grindel vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) bestärkte Löw in dessen harter Entscheidung. "Ich begrüße es, dass er den Umbruch unserer Nationalmannschaft jetzt weiter entschlossen voranbringt. Der Beginn der Qualifikation für die EURO 2020 ist genau der richtige Zeitpunkt für personelle Veränderungen" , sagte Grindel.

Auch DFB-Direktor und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff gab Löw Rückendeckung: "Wir wollen nun konsequent den Neubeginn auch im Kader sichtbar machen."

Stand: 05.03.2019, 15:04