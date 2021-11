Niederlage gegen Nordmazedonien und frühes EM-Aus

Das erste Quartal des Jahres 2021 endete noch mit einem 1:2 gegen Nordmazedonien, und es gab tatsächlich besorgte Stimmen, Deutschland könne die Qualifikation für die Weltmeisterschaft verpassen oder müsse zumindest einen Umweg über Playoffs gehen.

Das zweite Quartal hatte dann noch einen Tag übrig, als Deutschland am 29. Juni in London gegen England verlor und nach dem Achtelfinale die Europameisterschaft für beendet erklären musste.

Damit endete dann auch die Zeit des Bundestrainers Joachim Löw, und angesichts von dessen Verabschiedung bei einem Spiel Mitte des vierten Quartals in Wolfsburg gegen Liechtenstein und anderer Umstände ist die Frage, ob das Jahr 2021 nicht besser in 2021 v. F. und 2021 m. F. eingeteilt werden sollte.

Vor Flick, so erscheint es im Rückblick, war alles wie Wolfsburg, Liechtenstein und November. Mit Flick scheint nur die Sonne zu scheinen, selbst an tristen Herbsttagen mit Nieselregen.

Das ist ziemlich herabwürdigend Joachim Löw gegenüber und ziemlich belastend Hansi Flick gegenüber. Dem neuen Bundestrainer ist dabei kein Vorwurf zu machen, denn er beugt mit oft belanglosen und relativierenden Aussagen einer überzogenen Erwartungshaltung vor.

Beeindruckender Flick-Start weckt Hoffnungen

Es sind nicht nur einige Experten und einige Medien, die trotz der Faktenlage - Deutschland schied bei der WM 2018 in der Vorrunde und bei der EM v. F. aus - schon wieder einen Titelkandidaten in der Eliteauswahl des Deutschen Fußball-Bundes sehen.

Christian Günter

Sogar der bodenständige Christian Günter aus dem noch bodenständigeren Standort Freiburg sagte vor der Partie in Armenien, dass die WM in Katar m. F. möglichst gewonnen werden sollte: "Unter Hansi Flick ist sehr viel möglich. Das Ziel muss sein, um Titel zu spielen. Da ist der Hansi der richtige Mann."

Hansi Flick hat mit sieben Siegen in sieben Spielen bei 31:2 Toren eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen, aber wenn es dann mal bei der WM oder schon vorher in der Nations League Niederlagen gegen Frankreich, die Niederlande oder Belgien geben wird, fallen ein 4:0 in Nordmazedonien und ein 9:0 gegen Liechtenstein zurecht als Argument für den aktuellen Bundestrainer weg.

Alte Baustellen nicht geschlossen

Flick hat die sogenannten Baustellen in der Nationalmannschaft von Löw übernommen, und nur weil er jetzt den Helm auf hat, werden sie nicht geschlossen.