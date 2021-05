In einem Berliner Hotel stecken der Bundestrainer und sein Direktor gerade die Köpfe zusammen und stellen die wichtigsten Weichen für die nahe und längerfristige Zukunft bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

"Keine Zwischenstände" bei Thomas Müller

Erste Entscheidungen scheinen dabei einen Monat vor Beginn des EM-Turniers gefallen - in Sachen Thomas Müller und Hans-Dieter Flick wird in Kürze Vollzug erwartet. Löw soll Bayern-Star Müller bei einem Anruf bereits signalisiert haben, dass er ihn für die Europameisterschaft fest einplant.

Von Müller war zuletzt zu hören, er habe "große Lust" auf das Turnier, und auch Löw hatte die Tür für eine Rückkehr des Rio-Weltmeisters aufgemacht. Bierhoff verwies bei einem Workshop, zu dem er aus Berlin zugeschaltet war, auf die Nominierung des EM-Kaders am 19. Mai und betonte, er wolle " keine Zwischenstände geben" . Die Rufe nach Müllers Rückkehr höre er schon länger, " wir schaffen es noch ein paar Tage, die Diskussion auszuhalten" .

Bierhoffs Gespräche mit Flick

Oliver Bierhoff

Etwas offener gab sich die personifizierte Trainerfindungskommission in Sachen Flick. "Ich bin immer zuversichtlich und weiß, welche Bedeutung die Nationalmannschaft für ihn hat", sagte Bierhoff über den Münchner Erfolgscoach. Flick soll als Erbe seines einstigen Chefs Löw, der sein Amt im Sommer nach 15 Jahren aufgibt, einen Dreijahresvertrag bis zur Heim-EM 2024 erhalten.

Die Gespräche würden jetzt intensiviert, berichtete Bierhoff, Flick habe aber auch "hohes Interesse bei anderen Vereinen und Verbänden" geweckt. Bierhoff wünscht sich, " dass wir das Ganze vor der EM geschafft haben" .

Löw schon im Turniermodus

Das dürfte auch in Löws Interesse liegen. Der 61-Jährige hat bereits in den Turniermodus geschaltet - auch wenn er seinen Kader erst am 28. Mai und damit drei Tage später als geplant im Trainingslager in Seefeld/Tirol versammeln wird. Hintergrund sind die Corona-Maßnahmen in der "Blase", die besagen, dass die Nationalmannschaft nach der EM-Generalprobe am 7. Juni gegen Lettland in Düsseldorf nicht mehr auseinandergehen darf. Zunächst waren nach dem letzten Test zwei freie Tage vorgesehen gewesen.