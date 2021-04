Etwas andere Grundordnung

Löw hatte mit Torwart Marc-André der Stegen für Manuel Neuer und Robin Gosens für Lukas Klostermann zwei Spieler neu in die Startelf beordert, aber doch einiges mehr geändert. Nach zwei Spielen als Linksverteidiger gegen Island und in Rumänien rückte Emre Can in die Innenverteidigung.

Gosens, zuvor angeschlagen, übernahm hinten links. Matthias Ginter rückte aus dem Zentrum ans rechte Ende der Viererkette.

Das Personal davor blieb im Vergleich zu den vorangegangenen Siegen dasselbe, aber die Grundordnung änderte sich ein bisschen. Statt im 4-3-3 spielte die Auswahl des DFB eher in einem flexiblen 4-2-3-1.

Leon Goretzka rückte ab und an neben Joshua Kimmich ins defensive Mittelfeld, hinter dem klaren Stürmer Serge Gnabry spielte Leroy Sané auf der rechten Seite, nachdem er zuvor links zum Einsatz gekommen war. Als "Zehner" , der immer wieder über die halbrechte Seite in den Angriff rückte, war Kai Havertz aufgeboten, im linken Mittelfeld Kapitän Ilkay Gündogan.

Nordmazedonien bislang stärkster Gegner

Nordmazedonien verteidigte in einem 5-4-1. Diese Formation machte es der deutschen Mannschaft deutlich schwieriger als die Isländer eine knappe Woche zuvor, die mit ihrer Viererkette in der letzten Linie häufiger in Unterzahl gerieten. "Das war der schwierigste Gegner bislang in der Qualifikation" , stellte Gnabry treffend fest, vielleicht hatte es auch die Spieler ein bisschen überrascht.

Serge Gnabry im Spiel gegen Nordmazedonien

Deutschland bestimmte weitgehend die Partie, weil der Gegner über seine technisch versierten und ballsicheren Spieler kontern wollte, fand aber nur selten freie Räume im Angriffsdrittel. Auch gegen die besonders bei Kimmich beliebten Chipbälle hinter die Viererkette war Nordmazedonien gut gewappnet.

Goretzka rückte im Angriff stets eine Linie nach vorne. Aber weil die Mannschaft von Trainer Igor Angelovski nur wenig Raum zwischen den beiden hinteren Ketten ließ, endeten viele Offensivaktionen vor einem Abschluss.

Gosens zu weit weg

"Wir hatten im Vorwärtsgang viele Abspielfehler und haben keine Mittel gefunden gegen die tiefstehenden Nordmazedonier" , so Löw. Ab und an wirkten Spieler wie Gündogan und Sané schon ein bisschen genervt.

Doch Deutschland blieb lange taktisch diszipliniert und war gegen die Konter gut abgesichert. Besonders Antonio Rüdiger überzeugte zunächst mit einem guten Stellungsspiel und kompromissloser Zweikampfführung.