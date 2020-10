Die Ausgangslage vor dem Testspiel der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch (07.10.2020, 20.45 Uhr) gegen die Türkei ist klar: Es geht ums Ausprobieren, ums Sichten von neuen Teammitgliedern, ums Einstudieren von Abläufen. " Wir müssen uns weiter finden und die Chance nutzen, weitere Erkenntnisse zu sammeln" , sagte Nationaltrainer Joachim Löw vor dem Duell in Köln.

Chance für die Neulinge

Der Bundestrainer wird in diesem Testlauf gegen die Türken vor allem Spieler aufs Feld schicken, mit denen er noch nie oder nur sehr wenig zusammengearbeitet hat. So könnten die beiden Mönchengladbacher Jonas Hofmann und Florian Neuhaus ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft feiern, genau wie der Dortmunder Mahmoud Dahoud. Auch Spieler mit sehr wenig Einsätzen wie Benjamin Henrichs (Leipzig/3 Länderspiele), Robin Koch (Leeds United/3), Nadiem Amiri (Leverkusen/3), Niklas Stark (Hertha/1) und Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon/3) bieten sich an.

Geschont werden gegen die Türkei die Spieler von Bayern München (Manuel Neuer, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Leroy Sané) von RB Leipzig (Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann) sowie Toni Kroos (Real Madrid) und Timo Werner (FC Chelsea). Dieses Spiel ist daher auch eher als Vorklapp zu sehen auf das, was da noch in den nächsten Tagen kommt - die beiden Nations-League-Spiele gegen die Ukraine und gegen die Schweiz.

"Ergebnisse sind ausschlaggebend für die Entwicklung einer Mannschaft"

" Diese zwei Spiele sind enorm wichtig für uns aus sportlichen Gründen, aus Prestigegründen und im Hinblick auf eine gute Tabellensituation in der Nations League" , sagte Teammanager Oliver Bierhoff. Auch Co-Trainer Marcus Sorg stellte klar: " Positive Ergebnisse sind immer wieder ausschlaggebend für die Entwicklung einer Mannschaft."

Die deutsche Mannschaft soll also endlich wieder liefern. Im September ist das noch nicht gelungen. Da gab es zwei magere Remis gegen die Schweiz und gegen Spanien. Wegen der Corona-Pandemie waren das bislang die einzigen Länderspiele im Jahr 2020. Blickt man zurück, gab es im vergangenen Jahr sehr wohl hohe Siege - so in der EM-Qualfikation gegen Estland (8:0) und Norwegen (6:1). Doch das waren eher Gegner aus der Kategorie B und C.