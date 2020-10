Löw vor Türkei-Test: Vertrauen in Brandt, Lob für Dahoud

Als er um eine Einschätzung des nächsten Gegners gebeten wurde, griff Julian Brandt zu einem kleinen Trick. Er sagte zu Kai Havertz, der bei der Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen die Türkei am Mittwochabend (07.10.2020) neben ihm auf dem Podium saß: "Du bist doch gerade im Flow, mach du mal weiter. " Es war ein smarter Move mit großer Wirkung: Ein kurzer Satz, ein Lachen, schon war Brandt ausgewichen. Man hat das so auch schon beim Fußballer Brandt erlebt, wenn er auf dem Platz Attacken des Gegners ausgewichen ist. Nur hatte er zuletzt nicht mehr so oft die Gelegenheit dazu.

Bei seinem Klub Borussia Dortmund stand Brandt in dieser Bundesligasaison noch gar nicht in der Startelf, es sind gerade womöglich nicht die schönsten Tagen in seiner Karriere. Auch beim DFB hat Brandt keinen Stammplatz: Im September saß er gegen Spanien während des gesamten Spiels draußen und gegen die Schweiz wurde er zur Pause eingewechselt, leitete aber mit einem leichtsinnigen Fehlpass den Ausgleich ein.