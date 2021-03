Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag (23.03.2021) mit. Der 31 Jahre alte Profi von Real Madrid war bereits mit Adduktoren-Problemen ins Quartier der Nationalmannschaft in Düsseldorf angereist.

Die Symptome hätten sich als schwerwiegend erwiesen, dass ein Einsatz in der WM-Qualifikation am Donnerstag gegen Island, am Sonntag in Rumänien und am 31. März gegen Nordmazedonien nicht möglich sei, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

"Verzichte nur ungern auf ihn"