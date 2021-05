DFB: Flick wird Bundestrainer

Flicks Premiere gegen Liechtenstein

Flicks erste Auftritt als Bundestrainer nach der EM am 2. September 2021 beim Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein an. Drei Tage darauf folgt dann das erste Heimspiel gegen Armenien. Am 8. September tritt Flick mit der DFB-Auswahl auswärts gegen Island an.

dpa,sid,red | Stand: 25.05.2021, 11:21