DFB mit Aktion "Human Rights" - was kommt als zweites Zeichen?

Ein " erstes Zeichen " sei es gewesen, die weltweit beachtete Aktion der deutschen Nationalspieler. Bei der Aufstellung vor dem Spiel gegen Island bildeten sie die beiden englischen Worte " Human" und "Rights ", die das deutsche Wort " Menschenrechte " ergeben.

Joachim Löw: ein "erstes Zeichen"

Bundestrainer Joachim Löw hatte von dem " ersten Zeichen " gesprochen und versichert, dass er das Ausrufezeichen sein wolle, das dann neben Torhüter Manuel Neuer hätte stehen sollen: " Absolut. Das sollte ein Zeichen sein, dass wir für alle Menschenrechte auf der Welt einstehen, egal wo. Welche Werte wir vertreten. Das war ein gutes und wichtiges Zeichen. "

Die Zeit drängte aber am Donnerstag (26.03.2021) bei der Pressekonferenz, so waren nur wenige Fragen zugelassen.

Die Frage, was denn nun nach dem ersten als zweites und drittes Zeichen komme, sie konnte nicht mehr gestellt werden. Am Samstag (27.03.2021) wird dazu wieder eine Gelegenheit sein, dann spricht Löw im Vorfeld des WM -Qualifikationsspiel in Bukarest gegen Rumänien zu den Medien.

Kleine Geste - große Wirkung?

Es sei mal dahingestellt, ob die deutschen Spieler, wie von Löw behauptet, tatsächlich selbst zu Pinsel und Farbe griffen, um die Shirts mit den Großbuchstaben zu bemalen. Schließlich hatte der Bundestrainer auch gesagt, dass der positive Coronatest bei Jonas Hofmann den Tagesablauf im Tross des Deutschen Fußball-Bundes ziemlich durcheinander gewirbelt habe. Alle Spieler hätten zunächst mal auf ihre Zimmer gemusst, die Besprechungen seien dann am Nachmittag nachgeholt worden.