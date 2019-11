Die englische Nationalmannschaft hat ihr 1000. Länderspiel hinter sich. Durch den 7:0-Sieg gegen Montenegro qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate für die Europameisterschaft 2020.

Das könnte der deutschen Nationalmannschaft mit einem Sieg in ihrem 960. Länderspiel gelingen, falls Holland auch noch Schützenhilfe leisten und in Nordirland nicht verlieren würde. Für Joachim Löw wird die Partie am Samstag (16.11.19) die 180. als Bundestrainer sein. Er geht davon aus, dass er in Mönchengladbach seinen 116. Sieg feiern wird. "Wir werden beide Spiele gewinnen und uns qualifizieren", sagte er auch schon mit Blick auf das abschließende Spiel am Dienstag in Frankfurt gegen Nordirland.

Salomonische Entscheidung

In der zuletzt mal wieder heftiger diskutierten Torwartfrage fasste Löw eine salomonische Entscheidung. "Manu wird morgen gegen Weißrussland in Gladbach spielen", sagte der Bundestrainer am Freitag während der Pressekonferenz, "der Marc gegen Nordirland in Frankfurt."

Damit wird Marc-Andre ter Stegen zwar um einen Einsatz in seiner Geburtsstadt Mönchengladbach gebracht, aber er bekommt zumindest die von Löw versprochene Einsatzzeit in einem Pflichtspiel.

red | Stand: 15.11.2019, 10:27