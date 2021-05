Bernd Leno, Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner und Robin Koch sind von den neuen schärferen Quarantäne-Vorschriften für Bürger betroffen, die aus dem Virusvariantengebiet Großbritannien einreisen. Das trifft sowohl für die Einreise in Deutschland als auch in Österreich zu.

"Die geltenden Regelungen für Einreisen aus Virusvariantengebieten gelten für alle Einreisen nach Deutschland" , sagte eine Sprecherin des Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Berlin und machte damit wenig Hoffnung auf eine Ausnahmegenehmigung.

Außerdem gibt es für Joachim Löw noch Ungewissheit bei Routinier Toni Kroos, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Sein Trainingsstart hängt vorrangig von der Genesung ab.

Indische Mutation breitet sich in Großbritannien aus

Die Bundesregierung stuft Großbritannien als Virusvariantengebiet ein, weil sich dort die zuerst in Indien entdeckte Corona-Variante ausbreitet. Damit dürfen seit Sonntag Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen nach Deutschland befördern.

Für Einreisende gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht, die auch nicht durch negative Tests verkürzt werden kann. Aktuell sieht die Verordnung zwar Ausnahmen vor für Reisende aus Risikogebieten, zum Beispiel für Teilnehmer "internationaler Sportveranstaltungen" , diese gelten aber nicht für Virusvariantengebiete, wie es Großbritannien derzeit ist.

Die Problematik ist dem DFB bekannt: "Die Komplexität des Themas und die Auflagen sind uns bewusst. Wir arbeiten aktuell an Lösungen" , sagte Nationalmannschafts-Sprecher Jens Grittner am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Wann dürfen Gündogan und Chelsea-Spieler zum Team stoßen?

Bundestrainer Joachim Löw mit FFP2-Maske

Löw reist mit seinem Trainerstab am Donnerstag (27.05.2021) im österreichischen Seefeld an, die Mannschaft folgt am Freitag. Gündogan (Manchester City) sowie die Chelsea-Profis Rüdiger, Havertz und Werner, deren Klubs am 29. Mai in Porto gegeneinander das Champions-League-Finale bestreiten, sollten eigentlich nach dem ersten Testspiel der Nationalelf am 2. Juni in Innsbruck gegen Dänemark zum Team stoßen.

Sollten sie tatsächlich in eine 14-tägige Quarantäne müssen, könnten sie erst wenige Tage vor dem ersten Gruppenspiel am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich zum Team stoßen. Daran würde auch die Tatsache nichts ändern, dass das Champions League Finale in Portugal ausgetragen wird.

dpa | Stand: 26.05.2021, 12:05