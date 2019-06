Ein Jahr nach dem WM-Desaster in Russland werden bei der Fußball-Nationalmannschaft schon wieder Titelgewinne ins Visier genommen. Man wolle die EM-Qualifikation nach dem positiven Start mit dem 3:2 gegen die Niederlande "so durchziehen, dass wir im nächsten Sommer bei der EM 2020 so gut und so konkurrenzfähig dastehen, um den Titel zu gewinnen", sagte Kapitän Manuel Neuer am Dienstag in Venlo.

Torhüter-Diskussion kein Problem

Platzhirsch Neuer hat eben noch lange nicht genug. "Ich liebe meinen Beruf und liebe es, auf dem Platz zu stehen. Ich möchte so lange spielen, wie mein Körper funktioniert und es Spaß macht", sagte der 33-Jährige. Neuer tut die Rückendeckung durch den Bundestrainer gut. "Der Rückhalt ist für jeden Spieler wichtig, auch für mich als erfahrenen Spieler.

Auf der Torhüterposition mmuss sich Deutschland aber sowieso keine Sorgen machen. Hinter Neuer ter Stegen stehen in Kevin Trapp (28) und dem am Daumen verletzten Bernd Leno (27) zwei weitere starke Torhüter in bestem Alter bereit. Daher sei es "nicht fair, immer nur über ter Stegen und mich zu sprechen", meinte Neuer.

Baustelle Innenverteidigung?

Anders sieht das auf der Innenverteidigerposition aus. Dort sind die erfahrenen Mats Hummels und Jerome Boateng nicht mehr dabei, die neue Generation muss sich erst noch beweisen. "Jetzt sind wir in der Pflicht, mehr Verantwortung zu übernehmen", nahm Jonathan Tah direkt seine Kollegen in die Pflicht.

Tah ist einer der Hoffnungsträger in der DFB-Defensive. Der Leverkusener hat allerdings einen vollen Terminplan - nach den Länderspielen reist er direkt weiter zur U-21-EM, wo er die Mannschaft als Kapitän anführen soll. Konkurrenzlos im A-Team ist er sowieso nicht, auch die anderen Innenverteidiger "haben genügend Erfahrung". Sowohl Neuer als auch Tah wollen also angreifen. Mit sechs Punkten gegen Weißrussland und Estland als Pflicht.

