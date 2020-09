Die schwindende Kraft wurde als Hauptargument dafür angeführt, dass Deutschland in der Nations League bei nun fünf Spielen weiter ohne Sieg bleibt. Die These, dass der späte Ausgleich auch deshalb noch fiel, weil die Auswahl des DFB spätestens mit der Auswechslung von Leroy Sané für den Innenverteidiger Matthias Ginter in der 62. Minute zu passiv geworden sei, stützten auch die Spieler.

"Guter Punkt"

"Das ist ein guter Punkt" , sagte Julian Draxler. Aber der andere Weg, weiter hoch zu pressen, sei "leider nicht so leicht umzusetzen" gewesen - die Kraft.

Julian Draxler spielte in einer 3-4-1-2-Grundordnung als "Zehner" hinter den beiden Angreifern Sané und Werner. Vor allem in der Qualifikation zur EM beim 3:2-Sieg in den Niederlanden überzeugte die Auswahl des DFB in diesem System, das Löw gegen starke Gegner gerne wählt.

Gute andere Optionen für die "Zehn"

In Stuttgart passte es in der Theorie auch, aber Draxler war in der zentralen Rolle zu zurückhaltend und brachte kaum einen Pass in die vorderste Reihe. Leon Goretzka dürfte nach seiner Rückkehr auf dieser Position die prägendere und damit bessere Option sein, auch Serge Gnabry und Kai Havertz können dort spielen. Generell scheint das System sehr geeignet zu sein für die Nationalmannschaft.