Niederlande erstes Schwergewicht in Flicks Amtszeit

Die Niederlande kommen ihm als nächster Kontrahent und erstes echtes Fußball-Schwergewicht in seiner noch kurzen Amtszeit beim nächsten Katar-Test am Dienstag (20.45 Uhr live im Ersten und im Stream bei sportschau.de) nun gerade recht. Auch wenn er sich noch in Sinsheim nicht groß über "Oranje" und das Duell mit seinem Trainer-Vorbild Louis van Gaal in Amsterdam äußern wollte: "Wir tun gut daran, dieses Spiel nochmal auf uns wirken zu lassen. Danach werden wir versuchen, die Mannschaft so aufzustellen, dass sie ein gutes, erfolgreiches Spiel machen kann."

Flick will am Sonntag im DFB-Teamhotel in Gravenbruch noch die Israel-Erkenntnisse sortieren. Davon gab es einige. Die wichtigste: Die DFB-Elf braucht dringend echte Gradmesser, um sich die erhoffte Titelreife anzueignen. Nach der Niederlande folgen im Juni neben Ungarn in Italien und England entsprechende Kontrahenten in der Nations League.

Klar ist auch, dass gegen Israel fehlende oder geschonte Fixgrößen wie Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich oder Serge Gnabry mit Blickrichtung WM unverzichtbar sind.