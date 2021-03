Als am Sonntagabend (28.03.2021) in Bukarest die deutsche Nationalhymne gespielt wurde, sangen exakt dieselben elf Profis auf dem Rasen mit wie schon drei Tage zuvor in Duisburg. Was sich wie eine Randnotiz anhört, ist für Joachim Löw fast schon außergewöhnlich.

Erstmals seit mehr als vier Jahren setzte der Bundestrainer in zwei aufeinanderfolgenden Spielen auf dieselbe Startelf. "Never change a winning team" heißt es ja, aber Löw wird wohl nicht erneut ins Phrasenschwein einzahlen. Für das Spiel gegen Nordmazedonien hat er Veränderungen angekündigt.

Ter Stegen ersetzt Neuer

Angesichts der hohen Belastung in dieser Saison und der acht Startelf-Spieler, die in den kommenden Wochen auch noch in der Champions League gefragt sein werden, ist das sicherlich eine gute Idee.