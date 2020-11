Es war ein über weite Strecken erfrischender Auftritt der deutschen Nationalmannschaft, die in dieser Aufstellung wohl nie wieder auflaufen wird. Die DFB-Elf gewann das Testspiel in Leipzig am Mittwochabend (11.11.2020) verdient mit 1:0 (1:0). Bundestrainer Joachim Löw gab in dieser Partie, die ohne Zuschauer stattfand, der hoffnungsvollen zweiten Reihe des Nationalteams die Chance, sich zu präsentieren - und einige Jungprofis nutzten diese in Sachen Eigenwerbung und boten sich als echte Alternative für das A-Team an.

"In der Konstellation werden wir wohl nicht mehr zusammenspielen. Die Jungs haben sich wirklich reingehängt. In der ersten Hälfte hätten wir die Führung ausbauen können. In der zweiten haben wir die Führung verteidigt. Man hat gemerkt, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Das war in Ordnung" , sagte Löw.

Ilkay Gündogan war insgesamt zufrieden mit der Leistung der jungen deutschen Elf. "Wir haben es phasenweise echt gut gemacht. Hätten noch das ein oder andere Tor schießen müssen ", sagte der Mittelfeldspieler, der auch eine Erklärung für die nicht mehr ganz so guter zweite Hälfte hatte. "Wir hatten ein paar Jungs drauf, wo man gemerkt hat, dass sie doch sehr nervös waren. Wenn dann eine Aktion nicht gelingt, dann steigt nochmal die Nervosität und man will keinen Fehler machen. Wichtig ist, dass man das den Jungs auch verzeiht."

Waldschmidt erzielt den entscheidenden Treffer

Nach ein paar kleineren Abstimmungs-Schwierigkeiten in den Anfangsminuten legte die deutsche B-Elf dann auch gleich sehr forsch und mutig los. Die ersten beiden Torannäherungen brachten zwar noch keinen Erfolg. Nach 13 Minuten schnappte sich aber Mittelfeldspieler Florian Neuhaus den Ball, zog aus 20 Metern ab. Tschechien-Torhüter Jiri Pavlenka wehrte zunächst zur Seite ab, Philipp Max passte den Ball direkt wieder vor das Tor, wo Angreifer Luca Waldschmidt aus fünf Metern mühelos zum 1:0 verwandelte.