Aktuelle Form

Die DFB-Elf steckt nach wie vor im Umbruch und in einer Experimentierphase. Der Dreierblock an Länderspielen im Oktober endete zuletzt zwar ohne Niederlage, jedoch lief es bei den beiden Heim-Remis gegen die Türkei und die Schweiz (jeweils 3:3) über weite Strecken sehr holprig. Auch beim 2:1 in Kiew gegen die Ukraine war die Mannschaft weit weg von jener Form, die sie vor Jahren in die Weltspitze beförderte. Zumal die Ukrainer in dieser Begegnung nur eine B-Elf aufs Feld schickten, während Deutschland mehr oder weniger in bester Besetzung antrat.

Auch bei den Tschechen wechselten sich zuletzt Licht und Schatten ab. Die in der Nations League lediglich in der Gruppe B einsortierten Osteuropäer gewannen im Oktober zwar mit 2:1 in Israel, zogen dann aber wie schon im Hinspiel (1:2) gegen Schottland mit 0:1 den Kürzeren.

Personal

Bundestrainer Joachim Löw hat einem Quintett eine Startelfgarantie gegeben. Torhüter Kevin Trapp, Antonio Rüdiger, Robin Koch, Julian Brandt und Luca Waldschmidt werden in Leipzig vom Beginn an auflaufen. Philipp Max, Felix Uduokhai und Ridle Baku könnten ihr Debüt im Nationaltrikot geben.

Den Neulingen stellte Löw, der also auch weiterhin personell viel ausprobieren will, einen Einsatz in Aussicht. Robin Gosens (Muskelprobleme) steht derweil am Mittwoch nicht zur Verfügung, auch hinter dem Einsatz von Benjamin Henrichs (Patellasehne) steht ein Fragezeichen.

Auch bei den Tschechen sieht es personell nicht optimal aus. So wurden Mittelfeldspieler David Pavelka und Stürmer Tomas Pekhart corona-bedingt aus dem Kader gestrichen. Aus gleichem Grund musste zuvor Ersatztorwart Filip Nguyen passen. Verletzungsbedingt nicht dabei sind Keeper Ondrej Kolar, Verteidiger Ondrej Celustka und Mittelfeldmann Petr Sevcik. Unter anderem nominierte Nationaltrainer Jaroslav Silhavy Torwart Tomas Koubek vom FC Augsburg nach, der bei seinem Klub derzeit nur Ersatz ist.

Das sagen die Deutschen: Joachim Löw

Joachim Löw erwartet trotz der Ausfälle bei den Tschechen einen widerstandsfähigen Gegner. "Tschechien ist keine Mannschaft, die Hauruck-Fußball spielt" , so Löw. Dass auch er mit den Kräften seiner Spieler haushalten muss und auf etliche Stammkräftezum Beispiel vom FC Bayern verzichtet, ist für ihn nur logisch. " Es wäre einfach, wenn man immer die deckungsgleiche Formation auf den Platz schicken könnte - aber das geht nicht" , sagte Löw.

Das sagen die Tschechen: Frantisek Straka

Tschechiens Ex-Nationaltrainer Frantisek Straka rechnet mit einem ausgeglichenen Duell. "Das tschechische Team kann ein Spiel gegen starke Gegner offen gestalten. Es liegt immer auch an der Motivation - und die sollte gegen Deutschland da sein ", sagte der 62-Jährige, der früher in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Hansa Rostock spielte. Die Tschechen würden insgesamt oft zu unbeständig spielen, das habe sich zuletzt aber etwas gebessert.

Zu Deutschland sagte Straka: "Die deutsche Mannschaft ist nicht so dominant wie gewohnt, die Automatismen greifen noch nicht. Die Abwehr war zuletzt anfällig - bis auf Manuel Neuer."

So geht es weiter

Das Länderspieljahr klingt für die deutsche Mannschaft aus mit den beiden Nations-League-Spielen gegen die Ukraine am Samstag (14.11.2020, 20.45 Uhr) in Leipzig und drei Tage später mit dem sechsten und letzten Gruppenspiel in Sevilla gegen Spanien (17.11.2020, 20.45 Uhr). Tschechien spielt am Sonntag (15.11.2020) in der Nations League gegen Israel und am Mittwoch (18.11.2020) gegen die Slowakei.

Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland

Tor: Trapp

Abwehr: Tah, Koch, Rüdiger

Mittelfeld: Baku, Gündogan, Neuhaus, Max, Hofmann

Sturm: Brandt, Waldschmidt

Tschechien

Tor: Pavlenka (Werder Bremen)

Abwehr: Coufal (West Ham United), Brabec (Viktoria Pilsen), Hovorka (Slavia Prag), Novak (Fenerbahce)

Mittelfeld: Masopust (Slavia Prag), Kral (Spartak Moskau), Jankto (Sampdoria Genua), Dockal (Sparta Prag), Darida (Hertha BSC)

Sturm: Vydra (FC Burnley)

red/sid/dpa | Stand: 11.11.2020, 08:00