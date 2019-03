Konsequenz in der Abwehr

Dass in der Defensive nicht alles funktionieren konnte, war schon vorher klar. Die deutsche Viererkette mit Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Niklas Süle und Jonathan Tah hatte so schließlich noch nie zusammengespielt. Doch vor allem die Innenverteidigung mit Süle und Tah offenbarte bei einigen gefährlichen Angriffen der Serben doch erhebliche Defizite. Da fehlte es nicht nur an der Abstimmung, sondern auch an Zweikampfverhalten. Die Serben bestraften das schon nach zwölf Minuten, weitere gute Möglichkeiten ließen sie liegen. Beim Gastspiel in den Niederlanden am Sonntag (24.03.2019) wird sich die Abwehr deutlich steigern müssen. "Konsequenz ist ein Thema" , sagte Bundestrainer Joachim Löw: "Konsequentes Agieren im Verteidigen vor dem Tor, zum Beispiel bei der Standardsituation vor dem Tor."

Mehr Ideen und mehr Tempo