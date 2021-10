Die mögliche Aufstellung der deutschen Mannschaft:

Tor: Neuer (Bayern München/35/106 Länderspiele)

Abwehr: Hofmann (Borussia Mönchengladbach/29/6), Süle (Bayern München/26/35), Rüdiger (FC Chelsea/28/47), Kehrer (Paris Saint-Germain/25/12)

Mittelfeld: Kimmich (Bayern München/26/62), Goretzka (Bayern München/26/38) - Gnabry (Bayern München/26/29), Müller (Bayern München/32/106), Sané (Bayern München/25/37)

Angriff: Werner (FC Chelsea/25/45)

Die mögliche rumänische Aufstellung:

Tor: Nita (Sparta Prag/34/9)

Abwehr: Manea (CFR Cluj/24/14), Chiriches (Sassuolo/31/66), Nedelcearu (FC Crotone/25/18), Tosca (Gaziantep/29/26)

Mittelfeld: Marin (Cagliari Calcio/25/33), Stanciu (Slavia Prag/28/50), Morutan (Galatasaray/22/0), Hagi (Glasgow Rangers/20/0), Mihaila (Parma Calcio/21/3)

Angriff: Keseru (FCSB Bukarest/34/46)

Die Ausgangslage

Im September war dem ehemaligen Bayern-Coach mit drei Zu-Null-Siegen gegen Liechtenstein, Armenien und Island ein Topstart als Nachfolger von Joachim Löw geglückt. Das Hinspiel in Bukarest hatte das DFB-Team vor einem halben Jahr nur knapp mit 1:0 gewonnen. Deutschland führt die Gruppe J mit 15 Punkten an. Armenien folgt vier Punkte zurück auf Rang zwei. Rumänien ist mit zehn Zählern Dritter. Im Idealfall kann die deutsche Mannschaft den Gruppensieg und damit das WM-Ticket bereits mit Siegen gegen Rumänien und am Montag in Nordmazedonien vorzeitig lösen. Abgeschlossen wird die Qualifikation im November.

Rumäniens Fußball hat schon bessere Zeiten erlebt. Nur Hagi ist immer noch im Kader - allerdings ist es Ianis Hagi, Sohn des Rekordtorschützen und früheren Topstars Gheorghe Hagi. Die erfolgreichen Zeiten mit dem Topstar Gheorghe Hagi liegen mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Der Weltranglisten-42. ist gegen Deutschland nicht mehr als ein krasser Außenseiter.

Stadion und Schiedsrichter

Das Hamburger Volksparkstadion ist mit 25.000 Zuschauern ausverkauft. Geleitet wird die Partie vom Türken Cüneyt Cakir. Der 44-Jährige ist sehr erfahren und seit 2006 FIFA -Schiedsrichter. Cakir pfiff bisher bei zwei Welt- und drei Europameisterschaften.

Die Bilanz gegen Rumänien

Die DFB -Auswahl trifft zum 15. Mal auf Rumänien. Die Bilanz ist mit neun Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen klar positiv. Das bisher letzte Aufeinandertreffen gewann die Nationalelf im März im Rahmen der WM -Qualifikation mit 1:0. Das Tor erzielte der Münchner Serge Gnabry.

Das sagt Bundestrainer Hansi Flick

"Das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will und weiß, wie sie die Bälle nach vorne trägt" , sagte Flick. Er weiß aber auch, dass seiner Mannschaft ein offensiverer Gegner deutlich mehr entgegenkommt als ein eisern mauernder. Mit "hoher Intensität" soll die rumänische Abwehr geknackt werden. Wie im intensiven Training. "Es ist wichtig, dass wir das Spiel gewinnen, eine tolle Leistung zeigen und die Fans begeistern, das ist unser Ziel" , sagte Flick, "jeder Einzelne in der Mannschaft möchte das auch so rüberbringen" , kündigte er an.

Das sagt Rumäniens Coach Mirel Radoi

"Wir fahren nach Deutschland, um einen, wenn nicht sogar drei Punkte zu holen" , sagte der rumänische Nationaltrainer. Aktuell muss der 40 Jahre alte Ex-Nationalspieler auf den Neuaufbau mit Nachwuchstalenten zu setzen: "Rumänien verfügt über eine Reihe junger Spieler, die ich weiterentwickeln möchte."

So geht es weiter

Dreimal muss die DFB-Elf nach dem Rumänien-Spiel im Jahr 2021 noch ran. Nach der Freitags-Partie reisen Flick und seine Crew zum Spiel nach Skopje in Nordmazedonien (11.10.2021). Im November steht dann ebenfalls wieder ein verlängertes Ländespiel-Wochenende an: Zuerst ist Liechtenstein in Wolfsburg zu Gast (11.11.2021), drei Tage später tritt Deutschland in Armenien an.

red/sid/dpa | Stand: 08.10.2021, 07:00