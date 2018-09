Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Länderspiel gegen Peru am Sonntag (09.09.18) in Sinsheim auf den angeschlagenen Mats Hummels verzichten. "Mats wird nicht spielen können" , sagte Bundestrainer Joachim Löw am Samstag.

Hummels fehlt wegen Achillessehnenproblemen

Hummels habe bereits vor und während dem 0:0 gegen Weltmeister Frankreich am vergangenen Donnerstag in München über Probleme mit der Achillessehne geklagt, berichtete Löw: "Nichts Dramatisches, aber wir werden das Risiko nicht eingehen."

Löw verriet zudem, dass der Hoffenheimer Neuling Nico Schulz in seinem Heimstadion auf der linken Abwehrseite sein Länderspieldebüt geben werde. Im Tor wird laut Löw Marc-Andre ter Stegen stehen, auch Julian Brandt werde beginnen.

"Gleiche Einsatzfreude ist gefordert"

Gegen die Südamerikaner erhofft sich der Coach eine Fortsetzung des am Donnerstag erkennbaren Trends: "Ich erwarte, dass die Mannschaft mit der gleichen Einsatzfreude wie gegen Frankreich zu Werke gehen wird."

Zudem fordert der Bundestrainer die Einhaltung der Disziplin ein: "Wir müssen wieder so kompakt stehen, dürfen die Abwehrarbeit nicht vernachlässigen. Und dann erhoffe ich mir, dass wir im Umschaltspiel nach vorn wieder mehr Risiko gehen und schneller agieren."

Stand: 08.09.2018, 16:00