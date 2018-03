Wer sich die Entwicklung, die Leroy Sané in den vergangenen Monaten genommen hat, in aller Kürze vergegenwärtigen möchte, dem sei ein Zusammenschnitt vom Spiel seines Arbeitgebers Manchester City gegen den FC Arsenal empfohlen. Mit 3:0 siegte City Anfang März in London, und Sané war einmal mehr der überragende Mann auf dem Platz. Ein Tor leitete er ein, eines bereitet er vor, einmal traf er selbst - Englands Presse war voll des Lobes. "Sané hat den Unterschied gemacht. Er war Citys Antrieb" , schwärmte etwa die renommierte Zeitung "The Guardian".

Mit seinen Qualitäten, aus denen sein enormes Tempo, ein gutes Dribbling und das Eins gegen Eins noch herausstechen, ist er im auf Ballbesitzfußball ausgelegten System von Manchesters Trainer Pep Guardiola die passende Ergänzung zu den Spielmachertypen wie Kevin de Bruyne. Und mit 27 Torbeteiligungen in 40 Pflichtspielen hat Sané oft genug nachgewiesen, dass er auch auf höchstem Niveau den Unterschied machen kann.

Mehr als nur ein Joker?

Bundestrainer Joachim Löw gehört zu denen, die Sané eine große Zukunft prophezeiten. Als Löw Sané im November 2015 erstmals in den Kader der Nationalmannschaft berief, hob er noch dessen "enormes Potenzial" hervor und sagte, er gehe davon aus, dass Sané "den Sprung zu uns relativ schnell bewältigen kann" . Ganz so schnell ging es dann doch nicht. Zweieinhalb Jahre später steht der 22-Jährige bei zehn Länderspielen, ein Tor gelang ihm noch nicht, und auch von einem Stammplatz ist er noch ein gutes Stück entfernt.

Um den zu ergattern, muss sich Sané im DFB -Team gegen Spieler wie Thomas Müller, Julian Draxler und möglicherweise künftig auch wieder Marco Reus behaupten. Es gibt leichtere Aufgaben. Vielleicht gelingt es Sané ja, sich gegen Brasilien mindestens als erste Alternative zu den etablierten Kräften zu positionieren und gleichzeitig den Druck auf sie zu erhöhen. Die Chance ist da, denn Sané wird in der Startelf stehen, darauf hatte sich Löw frühzeitig festgelegt. "Na klar ist es mein Ziel zu zeigen, dass ich den Druck aushalten kann und auf diesem Niveau spielen kann" , sagte Sané bei der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie gegen den fünffachen Weltmeister.

Lob von Gündogan

Neben ihm auf dem Podium hatte Ilkay Gündogan Platz genommen. Von dessen Pässen profitiert Sané im Trikot von Manchester City ganz erheblich, man versteht sich - auf dem Platz und ganz offensichtlich auch daneben. "Die Schnelligkeit, die er auch mit Ball hat, sucht seinesgleichen" , sagte Gündogan über seinen Teamkollegen. Allerdings sei der noch jung und brauche manchmal "einen Tritt in den Allerwertesten."

Er mache sich da aber keine Sorgen, sagte Gündogan, Sané sei lernwillig, auch wenn seine Körpersprache in der Vergangenheit mitunter etwas anderes vermuten ließ. "Es war so ein bisschen Leroys Schwachstelle, dass er bei einfachen Ballannahmen, einfachen Pässen über vier, fünf Meter die Konzentration verliert" , sagte Gündogan. Doch das habe er in den letzten Monaten abgestellt.

Sané profitiert von Guardiola

Will sich für die WM empfehlen: Leroy Sané (m.).

Die Entwicklung von Sané, sie ist eng verbunden mit dem Trainer Guardiola, mit dessen Zuspruch und Ideen. "Pep hat mir persönlich sehr viel geholfen im Spielerischen, im Taktischen. Er hat mich sehr viel verbessert" , sagte Sané. "Speziell diese Saison habe ich einen sehr guten Sprung gemacht, im Passspiel, im Positionsspiel, wie ich mich in den Räumen zu bewegen habe."

Der WM-Test gegen Brasilien ist seine große Chance, das auch in der Nationalmannschaft zu zeigen, und sich mit einer guten Leistung rechtzeitig zum Start der heißen Phase der Vorbereitung in Position zu bringen. Denn für die Joker-Rolle scheint Sané auf Dauer überqualifiziert, man frage nach bei Pep Guardiola und Manchester City. Nun muss Sané nur noch Bundestrainer Löw davon überzeugen.

mit dpa | Stand: 27.03.2018, 08:56