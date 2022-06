Nations League - Der junge UEFA-Wettbewerb

Nach dem Auftakt gegen Italien geht es für Deutschland weiter mit den Duellen gegen England in München (7. Juni) und gegen Ungarn in Budapest (11. Juni). Am Dienstag, 14. Juni, nach dem Rückspiel gegen Italien in München dürfen die Nationalspieler mit Verspätung in den Sommerurlaub.