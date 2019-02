Bierhoff, seit etwas über einem Jahr DFB -Direktor für die Nationalmannschaften und die Akademie, ließ keinen Zweifel daran, dass der Dachverband dafür nun aber den "nächsten, mutigen Schritt gehen" müsse. Nach dem Vorrundenaus der Nationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland und den eher mäßigen Ergebnissen im Jungendbereich "bedarf es einer Richtungsänderung" , sagte der Europameister von 1996 am Mittwoch (13.02.19) in der Frankfurter WM -Arena.

"Wir bilden nicht altersgerecht aus"

"Nicht wie im Jahr 2000, aber wir müssen Dinge anders machen. Der deutsche Fußball braucht eine Ausbildungsreform." Konkret habe der DFB großen Verbesserungsbedarf im Kinderfußball, bei der Förderstruktur und Trainerausbildung sowie bei den Wettbewerbsformen ausgemacht, sagte der sportliche Leiter der Nationalmannschaften, Joti Chatzialexiou: "Wir bilden nicht altersgerecht aus. Kinder sind die Basis für spätere Erfolge, ihnen müssen wir wieder Spaß am Fußball vermitteln."

Angedacht sind unter anderem neue Spielformen im Jugendbereich, um mehr "Freigeiste" zu entwickeln. Das Fehlen von "Individualität, Unterschiedlichkeit und Bolzplatzmentalität" bereite Sorgen, sagte Bierhoff. Zwar sei der Abstand zur Weltspitze "nicht so groß" , wie das Debakel in Russland vermuten lasse, sagte der 50-Jährige: "Es ist klar unser Anspruch, diese Lücke zu schließen."

Aus Talenten Ausnahmespieler machen

Die Veränderungen auf den Weg zu bringen, könne aber zu einer "Mammutaufgabe" werden. "Talente haben wir viele in Deutschland" , sagte Bierhoff: "Aber aus diesen Talenten Ausnahmespieler zu machen, die in der Weltspitze bestehen können, ist die große Herausforderung."

Der DFB, der wahrscheinlich Anfang 2021 seine neue Akademie beziehen wird, sehe sich dabei als "Dienstleister" für die Vereine, der "nicht von oben herab" die Order gebe, was verändert werden müsse.

Fünf, sechs Jahre Zeit - aber "morgen gewinnen"

Insgesamt gebe sich der Verband für die Richtungsänderung "fünf, sechs Jahre" , sagte Bierhoff.

Die EM 2024 in Deutschland sei "schon ein Leuchtturm, den wir im Blick haben. Aber was unsere Mannschaften angeht, wollen wir morgen gewinnen."

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Mittwoch, 13.02.2019, 22.50 Uhr

red/sid/dpa | Stand: 13.02.2019, 17:13