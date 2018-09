Das 0:0 gegen den Weltmeister bot insgesamt einige Ansätze, die Hoffnung machen. Vor allem die beim peinlichen Vorrunden-Aus in Russland so arg vermisste Leidenschaft war bei der Partie in München jederzeit erkennbar. Schwach war aber lange Zeit das Spiel nach vorn - erst die letzten 20 Minuten versöhnte viele Zuschauer.

Revolution blieb erwartungsgemäß aus

Mit großer Spannung war die Aufstellung erwartet worden, mit der Bundestrainer Joachim Löw auch seinen ganz persönlichen Neustart einleiten wollte. Aber wie kaum anders zu erwarten, blieb die große Revolution aus.

Löw hielt an der Viererkette fest und stellte mit Matthias Ginter und Antonio Rüdiger zwei gelernte Innenverteidiger auf die Außenbahnen - das gab es auch bei der WM 2014 schon, damals mit Benedikt Höwedes und Shkodran Mustafi.

Kimmich im Mittelfeld - diesmal mit Erlaubnis

Neu allerdings: Joshua Kimmich wurde durch die Hereinnahme von Ginter für das Mittelfeld frei. Also genau für die Rolle, die der Bayern-Jungstar bereits in Russland eigenmächtig übernommen und damit die rechte Abwehrseite immer wieder komplett entblößt hatte.

Vor Kimmich spielten Toni Kroos und Leon Goretzka auf den beiden Achterpositionen, noch weiter vorne war Marco Reus meist die zentrale Spitze, Timo Werner über links und Thomas Müller über rechts besetzten die Flügel. Die neue Nummer 10 im DFB-Team, Julian Brandt, musste sich also beim Neustart wie schon in allen drei Gruppenspielen in Russland mit der Jokerrolle zufrieden geben. Auch der für die WM ausgebootete Leroy Sané war nur Ersatz.

Viel Ballbesitz, wenig Torgefahr

Doch die elf Spieler, die auf dem Platz standen, war sichtlich um Wiedergutmachung bemüht. Das DFB-Team drängte den Weltmeister weit zurück, hatte mehr Ballbesitz, war viel in Bewegung - lange Zeit aber ohne Torgefahr auszustrahlen. Ein Flachschuss von Timo Werner aus halblinker Position in der 18. Minute war der einzige Ansatz einer Chance, Frankreichs Torwart-Debütant Alphonse Areola hielt den Ball aber mühelos.

Sein Gegenüber Manuel Neuer war im ersten Durchgang ähnlich unterbeschäfitgt, erst in der 36. Minute konnte er sich nach einem Kopfball von Olivier Giroud ins rechte Eck mal auszeichnen. Kylian Mbappé überraschte vor allem Jérôme Boateng des öfteren mit Tempodribblings und Hackentricks - aber auch kam dank der konzentrierten Abwehrarbeit vor allem vom zuletzt so gescholtenen Mats Hummels kaum einmal gefährlich zum Abschluss.

Areola pariert gegen Reus

Reus hatte in der zentralen Spitze, die er zuletzt auch in Dortmund spielte, nur sehr wenig Bindung zu den Kollegen. Erst 20 Minuten vor Schluss zeigte er aus der Distanz mal seine Abschlussqualität - doch Areola fischte den Ball noch raus.

Danach ging nach vorne aber endlich die Post ab. Der mit Abstand beste Deutsche, Abwehrchef Hummels, hätte nach einem von ihm selbst eingeleiteten Konter beinahe die Führung erzielt (72.). Auch Thomas Müller mit einem Schlenzer (74.) und Ginter per Kopf (75.) scheiterten am überragenden Keeper der Franzosen. Gut möglich, dass Löw nun am Sonntag (09.09.18/Live-Ticker bei sportschau.de) gegen Peru mehr von seinen Erkenntnissen aus der WM-Blamage zeigen wird. Nötig wäre es.

