Für Bundestrainer Joachim Löw ist das Spiel gegen Brasilien der letzte Prüfstein vor der Nominierung seines vorläufigen Kaders für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Dass er deshalb einigen Akteuren, die vermeintlich eher in der zweiten Reihe stehen, eine Chance geben wird, hatte Löw schon am Wochenende angekündigt. Thomas Müller und Mesut Özil hat Löw eine Pause verordnet, sie sind gar nicht erst mit nach Berlin gereist. Auch Emre Can wird gegen Brasilien nicht dabei sein, er hat Rückenprobleme und ist ebenfalls vorzeitig abgereist.

Eine Pause erhält auch Torhüter Marc-Andre ter Stegen, der sich in Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer in den letzten Monaten als erster Vertreter etabliert hat. Die Nummer eins des FC Barcelona klage über Knieprobleme und benötige "mal ein paar Tage Ruhe" , sagte Bundestrainer Joachim Löw am Montag (26.03.2018). Sein Plan sei, dass in Berlin Bernd Leno und Kevin Trapp jeweils eine Halbzeit im Tor stehen. "Wer beginnt, werden wir noch in Ruhe besprechen" , so Löw.

Bewährungschance für Plattenhardt

Es ist davon auszugehen, dass Linksverteidiger Jonas Hector beim ersten Wiedersehen mit dem Rekordweltmeister seit dem 7:1 im WM-Halbfinale 2014 zunächst auf der Bank sitzen wird. "Ich plane, dass Marvin Plattenhardt in Berlin spielt" , erklärte Löw schon unmittelbar nach dem 1:1 gegen die Spanier am vergangenen Freitag. Er dürfte auf der linken defensiven Außenbahn das Pendant zu Joshua Kimmich bilden.

Bundestrainer Joachim Löw

In der Innenverteidigung ist mit einem Einsatz von Antonio Rüdiger und Matthias Ginter zu rechnen, sie könnten an der Seite von Jerome Boateng eine Dreierkette komplementieren. Boateng wird den Weltmeister in seinem einstigen Heimstadion erstmals als Kapitän anführen, falls Sami Khedira - wie erwartet - nicht mitwirken kann. "Da habe ich als kleines Kind davon geträumt, im Olympiastadion gegen Brasilien zu spielen", sagte Bayern-Profi Boateng vor seinem 70. Länderspiel.

Kein Risiko bei Khedira

Eher unwahrscheinlich ist der Einsatz von Mittelfeldspieler Sami Khedira, der zuletzt unter muskulären Problemen litt und am Sonntag noch allein eine Laufeinheit absolvierte. Ein Risiko werde man bei dem 30-Jährigen knapp drei Monate vor der WM in Russland jedenfalls nicht eingehen, betonte Löw. Schließlich hatte man bei den vergangenen Turnieren immer wieder beobachten können, wie wichtig ein fitter Khedira für das DFB-Team ist.

Lob für Gündogan

Sicher in der deutschen Startformation stehen werden auch Leroy Sané und Ilkay Gündogan. Während Sané als hängende Spitze eingeplant sein dürfte, wird Gündogan im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen. "Ilkay ist Gott sei Dank seit Beginn der Saison ohne große Verletzungen geblieben. Er ist immer ein Spieler, der im technischen und taktischen Bereich der Mannschaft viel gegeben hat" , erläuterte Löw. Und Youngster Sané, bei Trainer Pep Guardiola in Manchester erste Wahl, soll seine Stärken im Eins gegen Eins, Tempo und seine Unberechenbarkeit einbringen.

Löw begrüßt Kritik

Dass ein Spieler wie Jérôme Boateng nach dem Spanien-Spiel deutlich auf Defizite hinwies, passt dem Bundestrainer in seine WM-Strategie: Keiner darf nachlassen und sich zu sicher wiegen. "Wichtig ist, wir wollen im Sommer erfolgreich sein, da müssen wir die Dinge klar ansprechen" , begründete Boateng am Montag nochmals seine Mahnung: Sonst würde man sich vielleicht "blöd angucken, wenn es darauf ankommt". Löw wiederholte 83 Tage vor dem ersten WM-Gruppenspiel am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko: "Deutschland kann und muss sich noch steigern."

sid/dpa/red | Stand: 26.03.2018, 16:54