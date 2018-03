Bundestrainer Joachim Löw verzichtet gegen den Rekordweltmeister in Berlin auf die beiden Weltmeister Thomas Müller und Mesut Özil. Das Duo reiste in der Nacht auf Samstag (24.03.2018) nicht mit dem Rest der Mannschaft in die Hauptstadt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) via Twitter mit.

Damit stehen Löw vom ursprünglich nominierten 26er-Kader derzeit noch 22 Spieler zur Verfügung. Sebastian Rudy wird nach der Geburt seines ersten Sohnes David allerdings wohl nach Berlin nachreisen. Emre Can hatte das Länderspiel gegen Spanien am Freitagabend in Düsseldorf (1:1) wegen Rückenproblemen verpasst.

Gegen Brasilien mit Plattenhardt, Sané und Gündogan

Löw hatte schon nach dem Test gegen Spanien Umstellungen angekündigt. "Ich plane, dass Marvin Plattenhardt in Berlin spielt" , sagte er in Düsseldorf nach dem 1:1 gegen die Spanier. "Zudem denke ich, dass Ilkay von Anfang an spielen wird, Leroy Sané auch. Drei Wechsel habe ich auf jeden Fall."

Gegen Spanien hatte hinten links Jonas Hector (1. FC Köln) verteidigt, der Plattenhardt (Hertha BSC) weichen wird. Gündogan (Manchester City) wird laut Löw den angeschlagenen Sami Khedira ersetzen - der Mittelfeldspieler von Juventus Turin hatte wegen Muskelproblemen ausgewechselt werden müssen. Gündogans Teamkollege Sané wird wohl links offensiv für Julian Draxler (Paris Saint-Germain) spielen. Für Löw ist Brasilien der letzte Prüfstein vor der Nominierung seines vorläufigen Kaders für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli).

sid/dpa/red | Stand: 24.03.2018, 11:44