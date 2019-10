Kai Havertz sagte am ARD-Mikrofon: "In den ersten 45 Minuten haben wir richtig gut und schnell in die Tiefe gespielt. Aber wir haben noch eine junge Truppe, die es natürlich noch lernen muss, so ein Spiel 90 Minuten über die Zeit zu bringen. Aber insgesamt glaube ich, wir können zufrieden sein, auch wenn das Ergebnis am Ende etwas enttäuschend ist." Marc-André ter Stegen kommentierte: "Für mich war wichtig, mal über 90 Minuten zu spielen und mich zu zeigen. Bis zur EM ist es noch lange hin."

Koch debütiert für Stark

Taktisch begannen die Deutschen mit einer Dreierkette, in der Debütant Robin Koch die zentrale Position einnahm. Der Freiburger war erst kurz vor dem Spiel in die Startelf gerückt, weil sich Niklas Stark mit einer Grippe abmeldete.