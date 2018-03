Für die WM eingeplant - auch von Beginn an?

Gündogan kommt jedenfalls zugute, dass der Ballbesitz-Fußball, den Guardiola bekanntermaßen so gerne spielen lässt, dem der DFB-Elf sehr ähnlich ist. Große Umstellungen in seinem Spiel muss er nicht vornehmen. Und auch wenn in Toni Kroos in der Mittelfeldzentrale ein anderer "Taktgeber" des Spiels unumstritten gesetzt ist und Sami Khedira auf der etwas defensiver ausgerichteten Position daneben ebenfalls zu den besten Vertretern dieser Rolle weltweit gehört, kann der gebürtige Gelsenkirchener sogar durchaus ein Kandidat für die Anfangsformation beim WM-Auftakt in knapp drei Monaten gegen Mexiko sein.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream ab 20.15 Uhr - DFB-Elf gegen Spanien | 23.03.2018 | 03:45:00 Std. | Verfügbar bis 24.03.2018 | Das Erste

Mit forschen Kampfansagen hält sich der eher ruhige, in Interviews oft verschmitzt oder fast peinlich berührt lächelnde Spielmacher jedoch zurück. Er weiß um die Schnelllebigkeit des Geschäfts und dürfte vor allem froh sein, dass alles darauf hindeutet, dass er sehr wahrscheinlich als wesentlicher Teil des Kaders am anspruchsvollen Projekt "Titelverteidigung" mitwirken dürfen wird. Ob er das von Beginn an oder als einer der ersten Einwechselspieler tun wird, ist wohl noch nicht sicher. Die Tests gegen Spanien und Brasilien dürften ihm und auch dem Bundestrainer weitere Aufschlüsse liefern.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen (FC Barcelona), Kimmich (Bayern München), Boateng (Bayern München), Hummels (Bayern München), Hector (1. FC Köln), Gündogan (Manchester City), Kroos (Real Madrid), Müller (Bayern München), Özil (FC Arsenal), Draxler (Paris St. Germain), Werner (RB Leipzig)

Spanien: de Gea (Manchester United), Carvajal (Real Madrid), Pique (FC Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Jordi Alba (FC Barcelona), Isco (Real Madrid), Koke (Atletico Madrid), Iniesta (FC Barcelona), Silva (Manchester City), Diego Costa (Atletico Madrid), Asensio (Real Madrid)

Stand: 23.03.2018, 10:57